Morte na tirolesa do Morro do Moreno: caso não pode se perder no tempo

Muito tempo se passou até que o inquérito da Polícia Civil fosse concluído, em janeiro deste ano. Não houve até o momento nenhuma manifestação das autoridades policiais sobre as razões dessa demora. Já no dia 1º de junho, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) apresentou a denúncia de quatro pessoas envolvidas na operação do equipamento.





E nesta terça-feira (23), como mostrado por Vilmara Fernandes em sua coluna, o juiz de garantias determinou o encaminhamento do material para o magistrado que vai presidir a ação penal. É só a partir de agora que a justiça poderá ser feita sobre o caso, mas o ritmo desse processo é sempre imprevisível.





Enquanto o tempo se arrasta, o que se consolida é a dúvida sobre as responsabilidades. A única certeza é a de que um pai perdeu a vida de forma tão inesperada. A família do engenheiro luta há pelo menos três anos por indenização. Ele era o provedor e deixou esposa e dois filhos menores de idade. Já houve decisão favorável, mas não cumprida.





Já são mais de cinco anos desde aquela trágica tarde de sábado. O tempo deve ser sempre o senhor da Justiça, buscando o equilíbrio entre o que é processualmente necessário para garantir a ampla defesa sem se deixar resvalar para a mera leniência. A sociedade quer respostas, e o que se espera é que elas cheguem com mais celeridade.



