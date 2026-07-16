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Tecnologia

Como a inteligência artificial vai moldar as profissões é tema de evento no ES

Expo Cidades Capixabas será realizada nos dias 28 e 29 de julho em Jaguaré; Podem participar estudantes, pesquisadores, gestores públicos, profissionais, empreendedores e a comunidade

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 10:18

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 jul 2026 às 10:18
Evento discute os novos transformados pela tecnologia
Evento discute os novos transformados pela tecnologia Divulgação

Da educação ao agronegócio, passando pela indústria e pelos serviços, a inteligência artificial está redefinindo profissões, criando oportunidades e exigindo novas competências. O tema será debatido na V Expo Cidades Capixabas, nos dias 28 e 29 de julho, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. 


O evento é voltado à ciência, tecnologia, inovação e formação profissional. Podem participar estudantes, pesquisadores, gestores públicos, profissionais, empreendedores e a comunidade, que integrarão uma programação voltada ao debate sobre como o conhecimento científico e as inovações tecnológicas podem contribuir para o desenvolvimento social, econômico e sustentável. 


A exposição será realizada pelo Instituto Somas, com organização da Calazans Eventos, com entrada gratuita. 

Os interessados podem se inscrever na página oficial da Expo Cidades Capixabas.

 

De acordo com os organizadores, a iniciativa está baseada em três pilares: a ciência como base para o progresso, a tecnologia como ferramenta de transformação e as profissões em constante evolução. 


Entre os palestrantes, está o futurista Flávio Cavalcante. Ele vai apresentar as palestras "O Futuro das Profissões: o trabalho não acabou – ele se transformou" e "Empreendedorismo Digital". O palestrante também vai conduzir o workshop "Criando seu primeiro projeto com Inteligência Artificial", que permitirá aos participantes conhecer, na prática, o potencial das ferramentas de IA para criação de soluções inovadoras.

A programação também vai abordar os impactos da tecnologia no agronegócio com o painel "O Futuro do Agro: tecnologia, inovação e novas profissões no campo". Os especialistas vão debater como a transformação digital está revolucionando a produção rural, com o uso de inteligência artificial, automação, agricultura de precisão e novas ferramentas para aumentar a produtividade e a sustentabilidade no campo.


Haverá ainda a demonstração de um drone agrícola, apresentando como equipamentos de alta tecnologia já fazem parte da rotina do agronegócio moderno. 


A técnica em Agrimensura e conselheira do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo (CRT-ES), Quedilza Silva Dias, vai participar da Arena do Conhecimento, com a palestra "Tecnologia que Transforma: Como a Agrimensura Está Construindo o Futuro". Na ocasião, ela vai apresentar as inovações aplicadas ao planejamento territorial, infraestrutura e desenvolvimento urbano.

A Expo Cidades Capixabas também vai promover a 1ª Feira de Ciências das Escolas Municipais de Jaguaré (FECIJA), como forma de incentivar estudantes a desenvolverem projetos científicos e despertar o interesse pela pesquisa, pela criatividade e pela resolução de problemas por meio da ciência e da tecnologia. 


O evento contará ainda com a Arena de Tecnologia e Inovação e a Arena de Interação e Economia Criativa, espaços destinados à troca de experiências, demonstrações tecnológicas e interação entre diferentes áreas do conhecimento, fortalecendo a cultura da inovação e o protagonismo estudantil.

A Expo Cidades Capixabas conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Jaguaré, da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), da Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI), do Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB), da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da B.Com Soluções em Comunicação.

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