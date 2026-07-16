Como a inteligência artificial vai moldar as profissões é tema de evento no ES

Da educação ao agronegócio, passando pela indústria e pelos serviços, a inteligência artificial está redefinindo profissões, criando oportunidades e exigindo novas competências. O tema será debatido na V Expo Cidades Capixabas, nos dias 28 e 29 de julho, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo.





O evento é voltado à ciência, tecnologia, inovação e formação profissional. Podem participar estudantes, pesquisadores, gestores públicos, profissionais, empreendedores e a comunidade, que integrarão uma programação voltada ao debate sobre como o conhecimento científico e as inovações tecnológicas podem contribuir para o desenvolvimento social, econômico e sustentável.





A exposição será realizada pelo Instituto Somas, com organização da Calazans Eventos, com entrada gratuita.