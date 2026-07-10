Mulher é presa por matar homem e diz que se defendeu de tentativa de estupro no ES

Uma mulher de 48 anos foi presa na tarde de quinta-feira (9), suspeita de matar um homem de 59 anos a pauladas no bairro Arthur Soares, em Conceição do Castelo, região Serrana do Espírito Santo. À Polícia Militar (PM), ela afirmou que sofria agressões constantes da vítima e que cometeu o crime para se defender após uma nova agressão física e uma tentativa de violência sexual. O nome dela não foi divulgado.

Segundo a PM, a ocorrência teve início após uma denúncia de homicídio. Durante as diligências, a mulher procurou a unidade da corporação no município e relatou que ela e o homem haviam sido atacados por dois criminosos encapuzados, na tarde de quarta-feira (8), na casa onde moravam. Ela afirmou que conseguiu escapar e que a vítima havia ficado morta no imóvel.

A suspeita foi encaminhada ao hospital para atendimento médico devido às lesões que apresentava. Depois, conforme a PM, ela confessou ter matado o homem com um pedaço de madeira, desferindo golpes na cabeça da vítima.

Em depoimento, a mulher disse que era constantemente agredida pelo homem e que reagiu após sofrer novas agressões físicas e uma tentativa de violência sexual. O pedaço de madeira que teria sido utilizado no crime não foi localizado pelos militares.

Ela também informou que dividia a residência com a vítima, mas que os dois não mantinham um relacionamento amoroso.

A mulher foi encaminhada à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde foi autuada em flagrante por homicídio e, posteriormente, encaminhada ao sistema prisional, informou a Polícia Civil.

O corpo da vítima foi removido e encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante, onde passará por exames.