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Bordados que contam histórias: coleção inédita será lançada em festa de Burarama

Coleção Corações será apresentada em desfile com candidatas ao Miss Cachoeiro 2026 e reforça o artesanato como atrativo turístico e fonte de renda no distrito
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 14:46

laisy Onofre Lima é uma das integrantes do grupo Meninas Bordadeiras de Burarama
laisy Onofre Lima é uma das integrantes do grupo Meninas Bordadeiras de Burarama Matheus Rocha/ PMCI

A tradicional Festa da Imigração Italiana de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim, ganhará um novo atrativo neste sábado (18). A programação contará com o lançamento da Coleção Corações, criada pelas Meninas Bordadeiras de Burarama, em um desfile inédito que reunirá artesanato autoral, moda e as candidatas ao Miss Cachoeiro de Itapemirim 2026.


O desfile acontece às 14h, na Praça Central do distrito, e marca a estreia de uma coleção desenvolvida ao longo de seis meses por cerca de 25 bordadeiras da comunidade. As peças foram criadas a partir de memórias, paisagens e símbolos de Burarama, transformando elementos da identidade local em produtos artesanais.


O desfile busca mostrar como o artesanato pode impulsionar a economia criativa, preservar tradições e atrair visitantes interessados em vivências autênticas.

Ana Maria Almeida da Silva mostra sua arte para a Coleção Corações
Ana Maria Almeida da Silva mostra sua arte para a Coleção Corações Matheus Rocha/ PMCI

Sete peças inspiradas em Burarama

Resultado de uma capacitação promovida pelo Sebrae/ES voltada ao design e ao desenvolvimento de produtos, a Coleção Corações reúne sete peças autorais que retratam cenários e elementos característicos da região, como cafezais, cachoeiras, a Pedra da Ema, a floresta e a igreja da comunidade.


Segundo a organização, cada bordado foi produzido de forma artesanal e carrega a interpretação de quem o confeccionou, tornando cada peça única.


A coordenadora das Meninas Bordadeiras de Burarama, Mariangela Grillo Fassarella, explica que o projeto nasceu da vontade de preservar um saber transmitido entre gerações.

A gente borda com as mãos, mas, na verdade, quem guia mesmo é o coração. Cada pontinho tem uma lembrança, uma história que a gente viveu ou ouviu dos nossos pais e avós. Quando bordamos a floresta, a Cachoeira da Forquilha ou os cafezais, estamos contando um pedacinho da nossa vida e de Burarama


Bordado também virou experiência turística

O trabalho das artesãs também deu origem à experiência turística Entre Linhas e Histórias, que integra o portfólio do Corredor Ecológico Burarama–Pacotuba–Cafundó.


Na atividade, visitantes passam uma tarde ao lado das bordadeiras, aprendem os primeiros pontos do bordado livre, conhecem histórias da comunidade e produzem sua própria peça, que pode ser levada como lembrança da viagem.


Os encontros acontecem todas as quintas-feiras, às 13h, e são abertos à comunidade. Grupos interessados podem agendar a visita antecipadamente.

Mariangela Grillo Fassarella, coordenadora do projeto social Meninas Bordadeiras de Burarama.
Mariangela Grillo Fassarella, coordenadora do projeto social Meninas Bordadeiras de Burarama. Matheus Rocha

Festa reúne cultura, gastronomia e tradição italiana

Além do lançamento da coleção, a Festa da Imigração Italiana contará com programação durante todo o dia, reunindo gastronomia típica, música, apresentações culturais, feira de artesanato e atrações voltadas para moradores e turistas.


Para facilitar o acesso ao evento, será disponibilizada uma caravana com saída de Cachoeiro de Itapemirim, em frente ao Sebrae, às 10h. A participação será mediante inscrição solidária, com doações destinadas à preparação dos lanches das crianças atendidas pelo projeto social Ponto de Memória Meninas Bordadeiras de Burarama. As incrições podem ser feitas por meio do link https://forms.office.com/r/UyNUdXgg5B .

Serviço

Festa da Imigração Italiana de Burarama

Data: 18 de julho (sábado)

Horário: das 9h às 18h

Lançamento da Coleção Corações: às 14h

Local: Praça Central de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim

Caravana gratuita

  • Saída: Avenida Beira Rio, 297, bairro Guandu, em frente ao Sebrae de Cachoeiro de Itapemirim
  • Horário: 10h
  • Participação: mediante inscrição solidária, com doações destinadas ao Projeto Social Ponto de Memória Meninas Bordadeiras de Burarama.

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