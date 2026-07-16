Bordados que contam histórias: coleção inédita será lançada em festa de Burarama

A tradicional Festa da Imigração Italiana de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim, ganhará um novo atrativo neste sábado (18). A programação contará com o lançamento da Coleção Corações, criada pelas Meninas Bordadeiras de Burarama, em um desfile inédito que reunirá artesanato autoral, moda e as candidatas ao Miss Cachoeiro de Itapemirim 2026.





O desfile acontece às 14h, na Praça Central do distrito, e marca a estreia de uma coleção desenvolvida ao longo de seis meses por cerca de 25 bordadeiras da comunidade. As peças foram criadas a partir de memórias, paisagens e símbolos de Burarama, transformando elementos da identidade local em produtos artesanais.





O desfile busca mostrar como o artesanato pode impulsionar a economia criativa, preservar tradições e atrair visitantes interessados em vivências autênticas.