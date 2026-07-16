AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Xica da Silva, de Cacá Diegues, volta aos cinemas restaurado em 4K
Nostalgia

Xica da Silva, de Cacá Diegues, volta aos cinemas restaurado em 4K

Um dos maiores sucessos do cinema brasileiro poderá ser visto novamente nas telas de todo o país a partir desta quinta-feira (16). Xica da Silva (1976), de Cacá Diegues, retorna aos cinemas 50 anos depois do lançamento original, em versão restaura

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 10:22

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

16 jul 2026 às 10:22
Xica da Silva volta aos cinemas de todo o país restaurado em 4K
Xica da Silva volta aos cinemas de todo o país restaurado em 4K Divulgação/Vitrine Filmes
Um dos maiores sucessos do cinema brasileiro poderá ser visto novamente nas telas de todo o país a partir desta quinta-feira (16). Xica da Silva (1976), de Cacá Diegues, retorna aos cinemas 50 anos depois do lançamento original, em versão restaurada em 4K.
O longa reinventou a representação da personagem histórica inspirada em Chica da Silva, mulher negra escravizada que conquistou a alforria e alcançou posição de destaque na sociedade do Distrito Diamantino, em Minas Gerais, no Século 18.
Além do sucesso de público, o filme recebeu importantes prêmios nacionais, representou o Brasil internacionalmente e consolidou Zezé Motta como um dos maiores nomes do audiovisual brasileiro.
Em versão restaurada, a obra retorna às salas de cinema com a proposta de preservar a memória do cinema nacional e apresentar um dos maiores clássicos brasileiros a uma nova geração de espectadores. O relançamento é parte do projeto Sessão Vitrine Petrobras, que busca recolocar obras fundamentais do audiovisual brasileiro em circulação.
A nova cópia foi apresentada ao público na noite de segunda-feira (14), na Sala José Wilker, no Rio de Janeiro, em uma pré-estreia marcada pela emoção e por homenagens ao diretor Cacá Diegues, falecido ano passado.
Participaram da sessão a atriz Zezé Motta, protagonista do filme; a viúva do cineasta, Renata Magalhães; representantes da distribuidora Vitrine Filmes; integrantes da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro e a pesquisadora Débora Butruce, coordenadora do processo de restauração da obra.
3 milhões de espectadores
Mais do que celebrar os 50 anos de um clássico, o relançamento pretende aproximar novas gerações de um dos filmes mais importantes da cinematografia nacional, que levou mais de 3,1 milhões de espectadores aos cinemas na década de 1970.
Responsável pela coordenação da restauração digital, Débora Butruce destacou que o trabalho buscou recuperar a qualidade original da obra, preservando as características concebidas por seus realizadores:
"Surgiu essa ideia de lançar Xica da Silva novamente nos cinemas e, junto com isso, fazer a restauração digital em 4K, para que ele voltasse o mais belo possível às salas e pudesse apresentar toda a potencialidade do filme para essa nova geração de espectadores, que acredito que vai assistir ao filme pela primeira vez", afirmou.
Segundo ela, restaurar um filme não significa modificar a obra, mas recuperar aquilo que foi perdido pela ação do tempo:
"Restaurar não é melhorar a obra. É recuperar o que o tempo e as más condições de preservação podem ter causado. É trazer de volta toda a potencialidade estética que já existia naquele filme", explicou.
"O filme restaurado reduz os danos causados pelo tempo e desconstrói aquela ideia de que o cinema brasileiro é precário. Essas restaurações mostram os filmes da mesma forma como foram exibidos há 50 anos", disse.
Durante a cerimônia, também foi lembrada uma curiosidade que liga o filme ao Carnaval carioca. Antes mesmo de existir nas telas, Xica da Silva nasceu da inspiração que Cacá Diegues encontrou no desfile do Acadêmicos do Salgueiro de 1963, dedicado à personagem histórica Chica da Silva. A coincidência ganhou novo significado porque a escola voltará a homenagear a personagem no desfile de 2027.
"O filme foi baseado no desfile do Salgueiro de 1963. O Cacá viu esse desfile e ficou com o desejo de fazer o filme sobre Chica da Silva, que conseguiu concretizar em 1976. E, por uma coincidência belíssima, o Salgueiro voltará a ter Chica da Silva como tema. Ficou tudo junto: o Salgueiro, a Xica voltando aos cinemas e também voltando para a avenida", destacou Débora.
Zezé Motta ovacionada
Representantes da escola de samba homenagearam Zezé Motta durante a pré-estreia, lembrando que a personagem permanece como um dos maiores símbolos da história da agremiação.
Ovacionada pelo público, ela agradeceu o carinho recebido cinco décadas após interpretar a personagem que marcou sua trajetória artística:
"A minha emoção é muito grande. Quero agradecer a presença de todos. É muito bom saber que, 50 anos depois, todo mundo continua interessado nesse filme", afirmou Zezé Motta na pré-estreia.
Renata Almeida Magalhães (esquerda) e Zezé Motta na pré-estreia de Xica da Silva no Rio de Janeiro Foto: Michele Castilho/Divulgação
Emocionada, Renata Almeida Magalhães, produtora com mais de quatro décadas de atuação no audiovisual brasileiro e primeira mulher eleita presidente da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, além de viúva de Cacá Diegues, recordou a primeira vez em que assistiu ao filme, ainda adolescente. Ela destacou a atualidade da obra.
"Eu tinha 15 anos quando vi Xica da Silva pela primeira vez. Saí do filme completamente encantada. Era um carnaval na tela, falando sobre o Brasil. Cinco anos depois eu estava casada com o Cacá, com quem tive a sorte de viver durante 43 anos", disse.
Ela lembrou que o cineasta costumava definir a produção como "o filme escola de samba" de sua carreira e afirmou que a obra permanece atual: "Ele continua sendo um filmaço. É um filme totalmente atual, sobre o Brasil, sobre as ambiguidades do país. Continua conversando com a plateia. O Xica sempre foi o termômetro de sucesso da carreira do Cacá, porque foi um filme popular, e ele adorava isso", afirmou.

Veja Também 

Ator de "Malhação" e "Além da Ilusão", artista vive nova fase como líder de um grupo de jovens em uma igreja de Florianópolis

Ex de Bruna Marquezine, ator troca a TV pela missão de evangelizar jovens

Lara Marina, Miss Brasil Supranational 2026, do Espírito Santo

Capixaba de 1,85 m tenta bicampeonato para o Brasil no Miss Supranational 2026

Cantora Anitta

Anitta põe fim a processo por vídeo viral após acordo na Justiça

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Novela Cinema Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação contra o tráfico termina com cinco presos em Guaçuí
Operação prende 5 e apreende câmeras usadas para monitorar polícia em Guaçuí
Mamba Water teve lotes suspensos para venda após bactéria ser encontrada nos produtos
Anvisa acha na água mineral Mamba Water mesma bactéria do Ypê e da Crystal
Incêndio afeta reservatório de água de posto em Cachoeiro e atendimento é suspenso
Incêndio em terreno suspende atendimentos em posto de saúde de Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados