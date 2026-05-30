Festa de Corpus Christi: confira um roteiro turístico por Castelo

Festa de Corpus Christi, em Castelo, Sul do ES Crédito: Prefeitura de Castelo

Está chegando a festa de Corpus Christi! No Espírito Santo, os tradiconais tapetes fazem muito sucesso na cidade de Castelo, no Sul do Estado, há mais de cinqueta anos, quando as principais ruas da cidade são tomadas pela ornamentação que é confeccionada por cerca de três mil voluntários. São verdadeiras obras de arte que se tornaram a marca registrada de Castelo. No clima da data, nesta edição do "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte faz um passeio pela cidade. Confira as dicas!

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 30-05-26

As dicas da Giovana:

Parque Estadual Forno Grande: O Parque Estadual Forno Grande é conhecido pelo segundo ponto mais alto do Espírito Santo, o pico do Forno Grande, a 2.039 metros de altitude. De lá é possível avistar o Pico da Bandeira e as cidades litorâneas, e possui trilhas com belas paisagens. Abre para visitação de terça a domingo de 08h às 16h (o acesso às trilhas só é permitido até 14h). Para escalar o pico do Forno Grande é necessário agendamento prévio através do e-mail é conhecido pelo segundo ponto mais alto do Espírito Santo, o pico do Forno Grande, a 2.039 metros de altitude. De lá é possível avistar o Pico da Bandeira e as cidades litorâneas, e possui trilhas com belas paisagens. Abre para visitação de terça a domingo de 08h às 16h (o acesso às trilhas só é permitido até 14h). Para escalar o pico do Forno Grande é necessário agendamento prévio através do e-mail [email protected] . Entrada gratuita.

Gruta do Limoeiro: Um verdadeiro tesouro arqueológico do nosso Estado, a Gruta do Limoeiro é a mais importante área de estudos sobre a pré-história do Espírito Santo. Possui uma sala de exposição, lojinha de artesanato e agroturismo e as visitas são guiadas por monitores, que contam a história dos fósseis e das escavações realizadas na área desde a década de 70. Abre de terça a domingo de 09h às 16h e para maiores informações o telefone para contato é (28) 99986 1542. Entrada a R$ 15 por pessoa.

Santuário de Aracuí: O Santuário de Aracuí é considerado um lugar milagroso: segundo relatos, nele já teriam acontecido três aparições de Nossa Senhora Imaculada, em meados de 1994. No local existe uma nascente, cuja água é considerada pelos fiéis uma água especial e com poderes milagrosos. Com isto, muitos visitantes costumam levar um pouco para casa ou para amigos que estejam enfrentando dificuldades e problemas de saúde.