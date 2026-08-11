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Vilmara Fernandes

Pais vão a júri popular por estupro e morte do filho de 2 anos no ES

Julgamento acontece de quarta (12) a sexta-feira (14) em Vila Velha; defesa da mãe assinala que ela é inocente e que irá provar aos jurados

Publicado em 11 de Agosto de 2026 às 18:03

Públicado em 

11 ago 2026 às 18:03
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes Vilmara Fernandes
Casal Maycon Milagre da Cruz e Jeorgia Karolina Teixeira da Silva vão às júri popular em Vila Velha pelo assassinato do filho, Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos
Giovana Drumond com Adobe Firefly

Os acusados pela morte de Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos, vão enfrentar o júri popular de Vila Velha a partir desta quarta-feira (12). Os pais da criança, Maycon Milagre da Cruz e Jeorgia Karolina Teixeira da Silva, são acusados pelo crime, que aconteceu em 4 de julho de 2022.


A sentença que os encaminhou a julgamento apontou estupro de vulnerável contra o filho e homicídio qualificado, praticado com emprego de meio cruel, sem que a vítima tivesse como se defender, considerando ser menor de 14 anos.


As acusações incluem ainda o crime de omissão, que resultou em morte, praticado por quem tinha o dever legal de proteção e cuidados,  sendo considerado que o casal atuou em conjunto.


O júri será iniciado às 13 horas desta quarta-feira (12) e a expectativa é de que seja finalizado na sexta-feira (14). Serão ouvidas 15 testemunhas, além do perito, seguidas pelo interrogatório dos réus.


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A morte da criança


Maycon e Jeorgia chegaram a ser presos após o menino dar entrada no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, com lesões apontando possíveis abusos. À época, a mãe alegou que a criança estava com pneumonia. 


Segundo a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo, o menino morreu de choque séptico por peritonite, decorrente das lesões causadas por violência sexual. Acrescenta que elas foram produzidas nos dias imediatamente anteriores à morte, na residência da família, por quem tinha o dever de proteger a vítima.


Defesa aponta inocência da mãe


A mãe da criança é representada pelo advogado Lucas Kaiser Costa. Ele assinala que provará aos jurados que a sua cliente é inocente e que todas as suas ações foram de uma mãe diligente, que buscou socorro e atendimento para o filho.


“No seu interrogatório, ela não ficará em silência. Vai contribuir com a Justiça para esclarecer os fatos na medida do que tem conhecimento. Nossa expectativa é de que ela seja absolvida das acusações”, pontuou o advogado.


Kaiser destaca que o tempo de tramitação do processo, quatro anos, decorre das peculiaridades do caso, que considera complexo. O advogado destaca que mais de 20 pessoas foram ouvidas durante as audiências de instrução.


O advogado de Maycon não foi localizado, mas o espaço segue aberto a eventuais manifestações. No processo, a defesa dele destacou a fragilidade dos indícios de que tenha cometido o crime, asseverando a inexistência de testemunhas presenciais e alegando que a acusação se baseia em suposições e relatos de "ouvir dizer". 


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