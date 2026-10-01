Você está envelhecendo melhor do que seus pais?

Chegar aos 60 anos hoje é muito diferente do que era três ou quatro décadas atrás. Vivemos mais, temos acesso a recursos diagnósticos e a tratamentos que não existiam ou eram pouco disponíveis para nossos pais e avós.





Sabemos hoje muito mais sobre os fatores que interferem na forma como envelhecemos. Mas será que isso significa que estamos, de fato, envelhecendo melhor?





A resposta não é tão simples. A medicina avançou de maneira extraordinária. Doenças cardiovasculares podem ser identificadas e tratadas mais precocemente, o controle da hipertensão e do diabetes evoluiu, vacinas ajudam a proteger a população mais velha e exames permitem reconhecer alterações antes mesmo do aparecimento de sintomas.



