Idosos com 85 anos ou mais poderão se vacinar contra pneumonia e meningite no ES

Quase 47 mil capixabas com 85 anos ou mais poderão receber, pela primeira vez, uma proteção extra contra formas graves de doenças pneumocócicas, como a pneumonia e a meningite. A vacia pneumocócica 20-valente conjugada (pneumo 20), que já estava disponível na rede particular e foi incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em junho, era destinada até então a crianças menores de cinco anos e grupos especiais.





Nesta segunda-feira (21), chegaram ao Espírito Santo 23.390 doses do imunizante destinado ao público de 85 anos ou mais. A distribuição aos municípios começa nos próximos dias, mas, desde a semana passada, cidades que já possuem estoque disponível podem vacinar essa população.





As doses recebidas serão encaminhadas às regionais Norte, Sul e Central de Saúde para retirada, ao longo da semana, pelas equipes dos municípios que integram essas áreas. Já os municípios da Região Metropolitana de Saúde poderão retirar os imunizantes a partir desta terça-feira (22), na Rede de Frio Estadual, da Secretaria da Saúde (Sesa).





A previsão é de que o restante das doses necessárias para imunizar a população dessa faixa etária chegue ao Estado ao longo do mês.