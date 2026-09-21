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Proteção extra

Idosos com 85 anos ou mais poderão se vacinar contra pneumonia e meningite no ES

Estado recebeu 23,3 mil doses da pneumo 20; quase 47 mil capixabas fazem parte do público contemplado

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 17:51

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

21 set 2026 às 17:51
Vacina pneumocócica 20-valente conjugada (pneumo 20) será disponibilizada para pessoas com 85 anos ou mais Ministério da Saúde/Divulgação

Quase 47 mil capixabas com 85 anos ou mais poderão receber, pela primeira vez, uma proteção extra contra formas graves de doenças pneumocócicas, como a pneumonia e a meningite. A vacia pneumocócica 20-valente conjugada (pneumo 20), que já estava disponível na rede particular e foi incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em junho, era destinada até então a crianças menores de cinco anos e grupos especiais. 


Nesta segunda-feira (21), chegaram ao Espírito Santo 23.390 doses do imunizante destinado ao público de 85 anos ou mais. A distribuição aos municípios começa nos próximos dias, mas, desde a semana passada, cidades que já possuem estoque disponível podem vacinar essa população.


As doses recebidas serão encaminhadas às regionais Norte, Sul e Central de Saúde para retirada, ao longo da semana, pelas equipes dos municípios que integram essas áreas. Já os municípios da Região Metropolitana de Saúde poderão retirar os imunizantes a partir desta terça-feira (22), na Rede de Frio Estadual, da Secretaria da Saúde (Sesa). 


A previsão é de que o restante das doses necessárias para imunizar a população dessa faixa etária chegue ao Estado ao longo do mês.

Proteção

O imunizante amplia a proteção contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, apontada como uma das principais causas de infecções respiratórias. Com o avanço da idade, aumenta a suscetibilidade a quadros mais graves, devido ao processo natural de envelhecimento do sistema imunológico, chamado imunossenescência, e à maior frequência de comorbidades.


A expectativa é de que a ampliação da vacinação ajude a reduzir o risco de complicações, hospitalizações e mortes entre as pessoas mais idosas acometidas por doenças pneumocócicas.

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