Morte de Presley Gerber, filho de Cindy Crawford, está sendo investigada como possível overdose

Ela acrescentou: "Meus pais, durante a maior parte de nossas vidas, foram muito reservados e não compartilhavam nada — e agora temos esse professor nato, meu irmão, que diz: 'Vou ser muito humano com todos'. Há um limite para o que você pode esconder do mundo. E tentar esconder algo só faz a pessoa se sentir como se você tivesse vergonha dela."