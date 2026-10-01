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Gastronomia

Dia Internacional do Café: 3 sobremesas fáceis para quem não resiste ao sabor da bebida

De preparos cremosos a opções geladas, o ingrediente combina com diferentes sabores e rende receitas deliciosas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 14:55

Sorvete de café cremoso (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock)
Sorvete de café cremoso Crédito: Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock

Na mesa dos brasileiros, o café tem espaço garantido em diferentes momentos. Seja para acompanhar o café da manhã, receber uma visita ou fazer uma pausa durante o dia, a bebida está presente em várias ocasiões. Mas, além do tradicional cafezinho, ele também pode render sobremesas deliciosas, principalmente quando combinado com chocolate, cremes e outros ingredientes que equilibram seu sabor marcante.

A seguir, confira receitas de sobremesas fáceis para o Dia Internacional do Café, celebrado em 1º de outubro!

1. Sorvete de café cremoso

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 400 ml de creme de leite fresco gelado
  • 2 colheres de sopa de café solúvel
  • 2 colheres de sopa de água morna
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • Grãos de café para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, dissolva o café solúvel na água morna e deixe esfriar. Na batedeira, bata o creme de leite fresco até obter um chantili firme. Acrescente o leite condensado, o café dissolvido e a essência de baunilha e misture delicadamente com uma espátula até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por pelo menos 6 horas, ou até firmar completamente. Retire do congelador alguns minutos antes de servir para facilitar o porcionamento. Sirva em seguida com grãos de café.

2. Banoffee com café

Ingredientes

Base

  • 200 g de biscoito maisena
  • 100 g de manteiga derretida

Recheio

  • 400 g de doce de leite
  • 3 bananas-nanicas maduras cortadas em rodelas
  • 1 colher de sopa de café solúvel
  • 1 colher de sopa de água quente

Cobertura

  • 200 ml de creme de leite fresco gelado
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Base

Em um liquidificador, coloque os biscoitos maisena e triture até obter uma farofa fina. Transfira para uma tigela, adicione a manteiga derretida e misture até formar uma massa úmida. Em seguida, com a massa, forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível, pressionando bem. Leve à geladeira por 30 minutos.

Recheio

Em uma tigela, dissolva o café solúvel na água quente e misture ao doce de leite até ficar homogêneo. Espalhe a mistura sobre a base da torta e distribua as rodelas de banana-nanica sobre o doce de leite.

Cobertura

Na batedeira, bata o creme de leite fresco com o açúcar até formar um chantili firme. Espalhe sobre a banana e finalize com canela em pó. Leve à geladeira por 1 hora antes de servir.

Brigadeiro de café (Imagem: Vanira Arnaud Estudio | Shutterstock)
Brigadeiro de café Crédito: Imagem: Vanira Arnaud Estudio | Shutterstock

3. Brigadeiro de café

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 200 g de creme de leite
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de café solúvel
  • 1 colher de sopa de chocolate em pó 50% cacau
  • 100 g de granulado de chocolate
  • 1 colher de sopa de água quente

Modo de preparo

Em um recipiente, dissolva o café solúvel na água quente. Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, a manteiga, o chocolate em pó e o café dissolvido. Leve ao fogo baixo e mexa continuamente até obter um brigadeiro cremoso e espesso, mas ainda com consistência de colher. Distribua em canecas individuais e cubra com o granulado de chocolate. Sirva morno ou leve à geladeira até o momento de servir.

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