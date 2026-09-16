Homem morre após desabamento de laje em Vila Velha

Um homem morreu após o desabamento de uma laje no bairro Nova Itaparica, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (16). Segundo a Polícia Civil, o caso é tratado como acidente de trabalho e será investigado pela Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat).





Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, dois ajudantes de pedreiro estavam trabalhando na demolição do prédio. O quarto andar já havia sido demolido, e nesta manhã eles atuavam no terceiro andar.





Por volta das 9h, a laje do terceiro andar desabou. O peso da queda fez com que os escombros caíssem no segundo andar, onde os dois ajudantes acabaram presos. Um deles foi resgatado com vida pelo Corpo de Bombeiros, mas o outro não resistiu. A identidade dele não foi divulgada.





Testemunhas disseram que os trabalhos de demolição acontecia há três semanas, mas que o incômodo com o prédio não era algo recente, já que a edificação era antiga e preocupava quem vivia no entorno.





A Guarda Municipal interditou a Avenida Sérgio Cardoso, no trecho entre as ruas João Evangelista de Souza e Glauber Rocha, para o atendimento da ocorrência.





Seis imóveis das redondezas foram evacuados. Segundo o sargento Belenda, subsecretário municipal de Proteção e Defesa Civil de Vila Velha, toda a área de impacto foi isolada.