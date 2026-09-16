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Acidente de trabalho

Homem morre após desabamento de laje em Vila Velha

Bombeiros foram acionados por volta das 9h desta quarta-feira (16), no bairro Nova Itaparica; caso será investigado pela Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat)

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 11:44

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

16 set 2026 às 11:44

Um homem morreu após o desabamento de uma laje no bairro Nova Itaparica, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (16). Segundo a Polícia Civilo caso é tratado como acidente de trabalho e será investigado pela Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat).


Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, dois ajudantes de pedreiro estavam trabalhando na demolição do prédio. O quarto andar já havia sido demolido, e nesta manhã eles atuavam no terceiro andar. 


Por volta das 9h, a laje do terceiro andar desabou. O peso da queda fez com que os escombros caíssem no segundo andar, onde os dois ajudantes acabaram presos. Um deles foi resgatado com vida pelo Corpo de Bombeiros, mas o outro não resistiu. A identidade dele não foi divulgada. 


Testemunhas disseram que os trabalhos de demolição acontecia há três semanas, mas que o incômodo com o prédio não era algo recente, já que a edificação era antiga e preocupava quem vivia no entorno.  


A Guarda Municipal interditou a Avenida Sérgio Cardoso, no trecho entre as ruas João Evangelista de Souza e Glauber Rocha, para o atendimento da ocorrência.


Seis imóveis das redondezas foram evacuados. Segundo o sargento Belenda, subsecretário municipal de Proteção e Defesa Civil de Vila Velha, toda a área de impacto foi isolada. 

Obra era irregular

Questionada sobre a obra, a Prefeitura de Vila Velha informou que a demolição não possuía licença municipal para a execução do serviço. 


"O imóvel possui histórico de irregularidade e foi autuado pela prefeitura. A construção já havia sido embargada e interditada pelo município", destacou. 

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