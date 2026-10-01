Morre açougueiro baleado ao chegar para trabalhar em fábrica na Serra

Morreu na noite de quarta-feira (30) o açougueiro Tiago Silva de Jesus, de 36 anos, baleado durante a manhã, no bairro Jardim Carapina, na Serra. Ele foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, mas não resistiu aos ferimentos.





Tiago trabalhava havia cerca de sete anos em uma fábrica de espetinhos de churrasco. Segundo testemunhas, ele chegou ao local por volta das 6h, mais cedo do que de costume. Um homem que estava em um carro branco teria chamado o açougueiro e, quando ele se aproximou do veículo, efetuou os disparos. Em seguida, o suspeito fugiu. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas ninguém foi localizado.





Ainda na quarta-feira, a equipe médica informou à família que o estado de saúde de Tiago era muito grave. Segundo os parentes, ele morreu por volta das 18h.