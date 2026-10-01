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Investigação

Morre açougueiro baleado ao chegar para trabalhar em fábrica na Serra

Tiago Silva de Jesus, de 36 anos, foi atingido por disparos na manhã de quarta-feira (30), em Jardim Carapina; ninguém foi preso

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 13:34

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

01 out 2026 às 13:34
Tiago Silva de Jesus, de 36 anos, morreu após ser baleado na manhã de quarta-feira (30), no bairro Jardim Carapina, na Serra
Tiago Silva de Jesus, de 36 anos, morreu após ser baleado na manhã de quarta-feira (30), no bairro Jardim Carapina, na Serra Arquivo pessoal

Morreu na noite de quarta-feira (30) o açougueiro Tiago Silva de Jesus, de 36 anos, baleado durante a manhã, no bairro Jardim Carapina, na Serra. Ele foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, mas não resistiu aos ferimentos.


Tiago trabalhava havia cerca de sete anos em uma fábrica de espetinhos de churrasco. Segundo testemunhas, ele chegou ao local por volta das 6h, mais cedo do que de costume. Um homem que estava em um carro branco teria chamado o açougueiro e, quando ele se aproximou do veículo, efetuou os disparos. Em seguida, o suspeito fugiu. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas ninguém foi localizado.


Ainda na quarta-feira, a equipe médica informou à família que o estado de saúde de Tiago era muito grave. Segundo os parentes, ele morreu por volta das 18h.

Família não sabe o que motivou o crime

Familiares disseram à TV Gazeta que não sabem o que pode ter motivado o ataque. Tiago era natural da Bahia e morava no Espírito Santo havia pelo menos 15 anos. Ele era casado, tinha dois filhos e seria avô.


O corpo foi encaminhado pela Polícia Científica ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória. O caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.


Segundo a Polícia Civil, detalhes da investigação não serão divulgados neste momento para não prejudicar os trabalhos. Até a publicação deste texto, ninguém havia sido preso.


*Com informações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta

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