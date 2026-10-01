14 livros para quem busca novas leituras em outubro

Nascido entre angústias e orações, esse devocional para mães de crianças neurodivergentes de Ilana Lopes reúne fé, conhecimento técnico e a certeza de que cada pessoa carrega algo precioso: a sensibilidade para ver além dos rótulos e a coragem para continuar. A obra oferece palavras para os dias difíceis e pequenos gestos capazes de transformar a rotina em conexão verdadeira.