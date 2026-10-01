Almoço sem carne: 5 receitas vegetarianas fáceis de preparar 

Celebrado em 1º de outubro, o Dia Mundial do Vegetarianismo convida a descobrir novas possibilidades para as refeições sem carne. Com ingredientes como vegetais, leguminosas e grãos, é possível preparar pratos que agradam a diferentes preferências e montar um almoço variado sem abrir mão de sabor e praticidade.
A seguir, confira 5 receitas para renovar o cardápio no Dia Mundial do Vegetarianismo!
1. Espaguete ao molho de abóbora
Ingredientes
- 200 g de macarrão espaguete sem ovos
- 300 g de abóbora-japonesa descascada e cortada em cubos
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 100 ml de leite de coco
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de salsinha
- 1 colher de chá de alecrim
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de orégano
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Acrescente uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente . Escorra e reserve. Em outra panela, cubra a abóbora-japonesa com água e cozinhe em fogo médio até ficar macia. Escorra e reserve.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até começarem a dourar. Junte a abóbora-japonesa cozida, 100 ml de água, o alecrim, a páprica doce, o orégano, a pimenta-do-reino e o sal. Misture e cozinhe até a abóbora-japonesa começar a desmanchar.
Amasse alguns pedaços de abóbora-japonesa na própria panela até formar um molho cremoso. Acrescente o leite de coco e misture até ficar uniforme. Adicione o espaguete e envolva delicadamente com o molho. Sirva em seguida.
2. Crepe de escarola
Ingredientes
Massa
- 120 g de farinha de grão-de-bico
- 200 ml de água
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de cúrcuma
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Recheio
- 1/2 maço de escarola picado
- 1 tomate picado
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de orégano
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de sal
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de grão-de-bico, a água, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma massa lisa e líquida. Deixe descansar por 10 minutos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e espalhe uma porção da massa, formando uma camada fina. Cozinhe até a superfície firmar e as bordas começarem a se soltar. Vire e doure o outro lado. Repita o processo com o restante da massa. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue o alho até começar a dourar. Acrescente a escarola e o tomate. Tempere com orégano, páprica defumada e sal. Refogue até as folhas murcharem e o excesso de líquido evaporar. Reserve. Distribua o recheio sobre cada crepe, dobre ao meio e depois dobre novamente, formando um leque. Sirva em seguida.
3. Salada de tofu assado com grão-de-bico
Ingredientes
- 200 g de tofu firme cortado em cubos
- 150 g de grão-de-bico cozido e escorrido
- 80 g de tomate seco
- 100 g de rúcula
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de orégano
- 1 colher de chá de alho em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Envolva o tofu em papel-toalha e pressione delicadamente para retirar o excesso de líquido. Reserve. Em uma tigela, misture o tofu com a páprica defumada, o orégano, o alho em pó, a pimenta-do-reino e o sal. Distribua o tofu em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficar dourado e levemente crocante. Retire do forno e deixe amornar. Em uma tigela grande, coloque a rúcula, o grão-de-bico e o tomate seco. Acrescente o tofu assado e misture delicadamente. Regue com azeite e suco de limão e envolva todos os ingredientes. Sirva em seguida.
4. Quinoa com cogumelo
Ingredientes
- 200 g de quinoa
- 300 g de cogumelo paris fatiado
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 1 colher de chá de alecrim
- 1 colher de chá de tomilho
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 400 ml de água
Modo de preparo
Lave a quinoa em água corrente e escorra bem. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até começarem a dourar. Acrescente o cogumelo e refogue até ficar macio e levemente dourado. Adicione a quinoa, a água, o alecrim, o tomilho, a pimenta-do-reino e o sal. Misture e cozinhe em fogo médio até a água ser absorvida e os grãos ficarem macios. Desligue o fogo e deixe a quinoa descansar por alguns minutos com a panela tampada. Solte os grãos delicadamente com um garfo e misture a salsinha. Sirva em seguida.
5. Arroz de couve-flor com legumes
Ingredientes
- Floretes de 1 couve-flor
- 1 cenoura cortada em cubos pequenos
- 1/2 xícara de chá de tomate picado
- 1/2 xícara de chá de ervilha fresca
- 1 dente de alho picado
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Folhas de manjericão para finalizar
Modo de preparo
Coloque a couve-flor no processador de alimentos e pulse até que fique com a textura semelhante à do arroz. Aqueça o azeite em fogo médio em uma frigideira grande. Adicione o alho e refogue por alguns segundos até soltar o aroma. Adicione a cenoura e cozinhe até começar a amolecer. Junte a couve-flor triturada e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até que a couve-flor fique macia. Adicione a ervilha e o tomate e misture bem. Cozinhe por mais 2 minutos. Ajuste os temperos e finalize com as folhas de manjericão. Sirva em seguida.