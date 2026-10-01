Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

De espaguete a salada

Almoço sem carne: 5 receitas vegetarianas fáceis de preparar 

Veja como aproveitar o Dia Mundial do Vegetarianismo para preparar pratos saborosos e variados
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 12:55

Espaguete ao molho de abóbora (Imagem: gowithstock | Shutterstock)
Espaguete ao molho de abóbora Crédito: Imagem: gowithstock | Shutterstock

Celebrado em 1º de outubro, o Dia Mundial do Vegetarianismo convida a descobrir novas possibilidades para as refeições sem carne. Com ingredientes como vegetais, leguminosas e grãos, é possível preparar pratos que agradam a diferentes preferências e montar um almoço variado sem abrir mão de sabor e praticidade. 

A seguir, confira 5 receitas para renovar o cardápio no Dia Mundial do Vegetarianismo! 

1. Espaguete ao molho de abóbora

Ingredientes

  • 200 g de macarrão espaguete sem ovos
  • 300 g de abóbora-japonesa descascada e cortada em cubos
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 100 ml de leite de coco
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de salsinha
  • 1 colher de chá de alecrim
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 colher de chá de orégano
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Acrescente uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente . Escorra e reserve. Em outra panela, cubra a abóbora-japonesa com água e cozinhe em fogo médio até ficar macia. Escorra e reserve.

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até começarem a dourar. Junte a abóbora-japonesa cozida, 100 ml de água, o alecrim, a páprica doce, o orégano, a pimenta-do-reino e o sal. Misture e cozinhe até a abóbora-japonesa começar a desmanchar.

Amasse alguns pedaços de abóbora-japonesa na própria panela até formar um molho cremoso. Acrescente o leite de coco e misture até ficar uniforme. Adicione o espaguete e envolva delicadamente com o molho. Sirva em seguida.

2. Crepe de escarola

Ingredientes

Massa

  • 120 g de farinha de grão-de-bico
  • 200 ml de água
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

  • 1/2 maço de escarola picado
  • 1 tomate picado
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de orégano
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de grão-de-bico, a água, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma massa lisa e líquida. Deixe descansar por 10 minutos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e espalhe uma porção da massa, formando uma camada fina. Cozinhe até a superfície firmar e as bordas começarem a se soltar. Vire e doure o outro lado. Repita o processo com o restante da massa. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue o alho até começar a dourar. Acrescente a escarola e o tomate. Tempere com orégano, páprica defumada e sal. Refogue até as folhas murcharem e o excesso de líquido evaporar. Reserve. Distribua o recheio sobre cada crepe, dobre ao meio e depois dobre novamente, formando um leque. Sirva em seguida.

3. Salada de tofu assado com grão-de-bico

Ingredientes

  • 200 g de tofu firme cortado em cubos
  • 150 g de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 80 g de tomate seco
  • 100 g de rúcula
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1 colher de chá de orégano
  • 1 colher de chá de alho em pó
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Envolva o tofu em papel-toalha e pressione delicadamente para retirar o excesso de líquido. Reserve. Em uma tigela, misture o tofu com a páprica defumada, o orégano, o alho em pó, a pimenta-do-reino e o sal. Distribua o tofu em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficar dourado e levemente crocante. Retire do forno e deixe amornar. Em uma tigela grande, coloque a rúcula, o grão-de-bico e o tomate seco. Acrescente o tofu assado e misture delicadamente. Regue com azeite e suco de limão e envolva todos os ingredientes. Sirva em seguida.

Quinoa com cogumelo (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)
Quinoa com cogumelo Crédito: Imagem: Sergii Koval | Shutterstock

4. Quinoa com cogumelo

Ingredientes

  • 200 g de quinoa
  • 300 g de cogumelo paris fatiado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • 1 colher de chá de alecrim
  • 1 colher de chá de tomilho
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 400 ml de água

Modo de preparo

Lave a quinoa em água corrente e escorra bem. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até começarem a dourar. Acrescente o cogumelo e refogue até ficar macio e levemente dourado. Adicione a quinoa, a água, o alecrim, o tomilho, a pimenta-do-reino e o sal. Misture e cozinhe em fogo médio até a água ser absorvida e os grãos ficarem macios. Desligue o fogo e deixe a quinoa descansar por alguns minutos com a panela tampada. Solte os grãos delicadamente com um garfo e misture a salsinha. Sirva em seguida.

5. Arroz de couve-flor com legumes

Ingredientes

  • Floretes de 1 couve-flor
  • 1 cenoura cortada em cubos pequenos
  • 1/2 xícara de chá de tomate picado
  • 1/2 xícara de chá de ervilha fresca
  • 1 dente de alho picado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Coloque a couve-flor no processador de alimentos e pulse até que fique com a textura semelhante à do arroz. Aqueça o azeite em fogo médio em uma frigideira grande. Adicione o alho e refogue por alguns segundos até soltar o aroma. Adicione a cenoura e cozinhe até começar a amolecer. Junte a couve-flor triturada e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até que a couve-flor fique macia. Adicione a ervilha e o tomate e misture bem. Cozinhe por mais 2 minutos. Ajuste os temperos e finalize com as folhas de manjericão. Sirva em seguida. 

Veja Também 

Imagem de destaque

Almoço saudável: 5 receitas com quinoa ricas em proteínas e fáceis de fazer

Imagem de destaque

Frango caipira com quiabo: aprenda a fazer essa receita tradicional da culinária mineira

Imagem de destaque

Quer um bolo fofinho para o lanche da tarde? Aprenda essa receita de morango com iogurte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debate da Globo sem Lula: o que pode ajudar ou prejudicar Flávio Bolsonaro?
Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo pode sofrer suspensão de até 6 meses após abandonar a seleção portuguesa
Tiago Silva de Jesus, de 36 anos, morreu após ser baleado na manhã de quarta-feira (30), no bairro Jardim Carapina, na Serra
Morre açougueiro baleado ao chegar para trabalhar em fábrica na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados