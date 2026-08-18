Passarela desaba após ser atingida por caminhão e deixa 2 mortos em SP

Uma passarela da rodovia Fernão Dias (BR-381) desabou após ser atingida por um caminhão na cidade de Vargem, na região de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (18). A estrutura caiu sobre um veículo, deixando dois mortos. O acidente ocorreu por volta de 10h20, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

As vítimas estavam em um carro, que seguia pela pista contrária a do caminhão, e foi atingido pela passarela. Uma terceira pessoa ficou ferida e está sendo avaliada por equipes médicas, de acordo com a PRF.