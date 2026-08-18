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Rodovia Fernão Dias

Passarela desaba após ser atingida por caminhão e deixa 2 mortos em SP

As vítimas estavam em um carro, que seguia pela pista contrária a do caminhão, e foi atingido pela passarela

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 13:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 ago 2026 às 13:09
Caminhão derruba passarela e duas pessoas morrem na Rodovia Fernão Dias, em Vargem, interior de São Paulo
Caminhão derruba passarela e duas pessoas morrem na Rodovia Fernão Dias, em Vargem, interior de São Paulo Divulgação/PRF
Uma passarela da rodovia Fernão Dias (BR-381) desabou após ser atingida por um caminhão na cidade de Vargem, na região de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (18). A estrutura caiu sobre um veículo, deixando dois mortos. O acidente ocorreu por volta de 10h20, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).
As vítimas estavam em um carro, que seguia pela pista contrária a do caminhão, e foi atingido pela passarela. Uma terceira pessoa ficou ferida e está sendo avaliada por equipes médicas, de acordo com a PRF.
A pista permanece totalmente interditada em ambos os sentidos. O congestionamento registrado é de aproximadamente três quilômetros no sentido Belo Horizonte (norte) e oito quilômetros no sentido São Paulo (sul).

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