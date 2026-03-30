Ataque cibernético apaga e-mails de prefeitura no ES

Investigações apontam para um ataque de phishing (tipo de golpe virtual) contra a Procuradoria-Geral da prefeitura. Crédito: Pungu x | Shutterstock)

A Prefeitura de Presidente Kennedy confirmou em seu site e nas suas redes sociais que sofreu um ataque cibernético que resultou na exclusão de e-mails da Procuradoria-Geral do Município durante o mês de fevereiro.



Investigações apontam para um ataque de phishing (tipo de golpe virtual em que criminosos tentam obter dados de acesso por meio de mensagens fraudulentas) que comprometeu uma senha institucional, possivelmente apagando dados históricos do setor.

Segundo a prefeitura do Sul do Espírito Santo, a empresa responsável pelo serviço de correio eletrônico do município foi acionada para tentar recuperar as mensagens excluídas. “No entanto, apesar das tentativas realizadas, não foi possível restaurar os e-mails apagados”, lamentou a administração municipal.

Diante do insucesso de tentativa de recuperação dos e-mails, a prefeitura orientou que todas as pessoas ou instituições que tenham encaminhado mensagens pelo correio eletrônico à Procuradoria-Geral do Município, durante o mês de fevereiro, reenviem as mensagens.

“A medida busca garantir que as demandas sejam analisadas normalmente e evitar possíveis prejuízos administrativos”, explicou a Prefeitura de Presidente Kennedy. “O reenvio é necessário para assegurar a continuidade dos serviços e a correta tramitação dos assuntos encaminhados ao setor jurídico do município”, reforçou.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais