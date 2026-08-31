Netflix tem novidades nesta semana: 5 filmes e séries que estreiam entre 31 de agosto e 6 de setembro

O filme indiano “Gandhari” segue Bani, uma mãe que perde a visão depois de sofrer um grave acidente perseguindo os responsáveis pelo sequestro de sua filha durante uma viagem de trem. Mesmo diante de investigações policiais inconclusivas, ela se recusa a desistir de encontrar a menina. Para isso, a protagonista treina o corpo e aprimora os outros sentidos, preparando-se para enfrentar uma perigosa rede de tráfico infantil e buscar justiça com as próprias mãos. A história se passa em Joypurra, uma cidade fictícia cercada de mistérios e marcada pela presença dos Behrupiyas, figuras performáticas mascaradas que fazem parte da cultura local.