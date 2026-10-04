Orações ciganas: confira opções para trazer mais amor e alegria para outubro

“ Pelos caminhos que se abrem diante de mim, que cheguem pessoas de coração sincero e boas intenções . Que meus encontros sejam marcados por alegria, respeito, amizade e troca verdadeira. Que eu saiba reconhecer quem chega para somar e tenha sabedoria para deixar partir aquilo que já cumpriu seu propósito. Que meus caminhos sejam protegidos e que a energia da alegria esteja presente em minha casa, em minhas amizades e em meus relacionamentos. Que eu esteja aberto às boas surpresas da vida e preparado para receber aquilo que estiver em harmonia comigo. Que assim seja.”