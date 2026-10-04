Lorenzo Pazolini vota em Vitória e diz estar otimista com resultado

O candidato ao governo do Espírito Santo Lorenzo Pazolini (Republicanos) chegou ao local de votação, na Faculdade de Direito de Vitória (FDV), em Santa Lúcia, em Vitória, por volta das 12h20 deste domingo (4). Ele registrou o voto às 12h47 e estava acompanhado da mulher e da filha.





Durante entrevista, Pazolini afirmou estar otimista com o resultado e avaliou que a campanha foi conduzida com humildade, diálogo e apresentação de propostas. “A expectativa de hoje é positiva. Trabalhamos com muita humildade, por meio do convencimento, do diálogo e de propostas. Esperamos que hoje seja o dia da democracia, com muita tranquilidade, muita paz e muito amor no coração”, afirmou.





O candidato também agradeceu o apoio recebido durante a campanha e disse que a jornada foi marcada por emoção. Pazolini evitou antecipar qualquer resultado e destacou a importância de respeitar o processo democrático.