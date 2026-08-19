Foragido com três mandados pula do 2º andar para fugir da polícia em Marataízes

Um homem de 28 anos procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Civil na tarde desta quarta-feira (19), no bairro Lagoa Funda, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Piter Souza Koppe tentou fugir dos agentes pulando pela janela do segundo andar de um imóvel e acabou se ferindo. Segundo a polícia, havia três mandados de prisão em aberto contra ele.





O foragido foi localizado após cerca de dois meses de investigação. Segundo a Polícia Civil, os agentes receberam informações de que o procurado estaria escondido em um apartamento na região e evitaria sair do imóvel para não chamar a atenção. Ainda conforme a corporação, a namorada levava diariamente ao local itens necessários para o dia a dia.





Nesta quarta-feira, as equipes montaram uma campana em frente ao imóvel. Quando a mulher entrou no apartamento, os policiais iniciaram a ação. Ao perceber a presença dos agentes, Piter tentou escapar pela janela do segundo andar.





O homem caiu e foi contido pelos policiais que faziam o cerco no térreo do imóvel. Com a queda, ele sofreu fraturas nos dois pés, além de lesões na perna e na cabeça.





Piter foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes. Após receber atendimento médico, permaneceu sob escolta policial e deverá ser encaminhado ao sistema prisional do Estado.





A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Polícia de Marataízes, com apoio da Força Tática da Polícia Militar e do Setor de Inteligência da Guarda Civil Municipal de Marataízes.





Segundo a Polícia Civil, havia três mandados de prisão em aberto contra Piter. Um deles é decorrente de uma condenação definitiva a nove anos de prisão, em regime fechado, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. A ordem foi expedida pela Vara Única de Rio Novo do Sul.





Os outros dois mandados são de prisão preventiva e foram expedidos pelas Varas Únicas de Rio Novo do Sul e de Jerônimo Monteiro.





Para o delegado titular de Marataízes, Thiago Gomes Viana, a prisão é resultado do trabalho integrado das forças de segurança. O cumprimento dos mandados foi comunicado à Justiça.