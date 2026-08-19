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Acabou preso

Foragido com três mandados pula do 2º andar para fugir da polícia em Marataízes

Homem de 28 anos sofreu fraturas nos dois pés após a queda e foi preso; um dos mandados é decorrente de condenação a nove anos

Publicado em 19 de Agosto de 2026 às 19:56

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 ago 2026 às 19:56
Procurado pela Justiça tenta fugir pela janela do 2º andar, mas é preso em Marataízes
Procurado pela Justiça tenta fugir pela janela do 2º andar, mas é preso em Marataízes Polícia Civil

Um homem de 28 anos procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Civil na tarde desta quarta-feira (19), no bairro Lagoa Funda, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Piter Souza Koppe tentou fugir dos agentes pulando pela janela do segundo andar de um imóvel e acabou se ferindo. Segundo a polícia, havia três mandados de prisão em aberto contra ele.


O foragido foi localizado após cerca de dois meses de investigação. Segundo a Polícia Civil, os agentes receberam informações de que o procurado estaria escondido em um apartamento na região e evitaria sair do imóvel para não chamar a atenção. Ainda conforme a corporação, a namorada levava diariamente ao local itens necessários para o dia a dia.


Nesta quarta-feira, as equipes montaram uma campana em frente ao imóvel. Quando a mulher entrou no apartamento, os policiais iniciaram a ação. Ao perceber a presença dos agentes, Piter tentou escapar pela janela do segundo andar. 


O homem caiu e foi contido pelos policiais que faziam o cerco no térreo do imóvel. Com a queda, ele sofreu fraturas nos dois pés, além de lesões na perna e na cabeça.


Piter foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes. Após receber atendimento médico, permaneceu sob escolta policial e deverá ser encaminhado ao sistema prisional do Estado.


A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Polícia de Marataízes, com apoio da Força Tática da Polícia Militar e do Setor de Inteligência da Guarda Civil Municipal de Marataízes.


Segundo a Polícia Civil, havia três mandados de prisão em aberto contra Piter. Um deles é decorrente de uma condenação definitiva a nove anos de prisão, em regime fechado, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. A ordem foi expedida pela Vara Única de Rio Novo do Sul.


Os outros dois mandados são de prisão preventiva e foram expedidos pelas Varas Únicas de Rio Novo do Sul e de Jerônimo Monteiro.


Para o delegado titular de Marataízes, Thiago Gomes Viana, a prisão é resultado do trabalho integrado das forças de segurança. O cumprimento dos mandados foi comunicado à Justiça. 

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