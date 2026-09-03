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Investimento

Biblioteca de Vila Velha vai ganhar nova sede, na Prainha

O espaço será construído onde funcionava o Mercado da Prainha, na Rua Antônio Ataíde. Obra deverá ser concluída em 330 dias

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 11:05

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

03 set 2026 às 11:05
Mercado Municipal de Vila Velha será demolido para construção de nova sede da Biblioteca Municipal
Mercado Municipal de Vila Velha será demolido para construção de nova sede da Biblioteca Municipal Reprodução Google Maps

A Biblioteca Municipal Major Fraguinha, em Vila Velha, vai ganhar uma nova sede, ocupando o terreno onde funcionava o mercado municipal, na Rua Antônio Ataíde. A prefeitura abriu edital para contratação da empresa. Para a obra, o documento estima o valor de quase R$ 2,2 milhões e prazo de 330 dias para execução.


O projeto arquitetônico prevê dois pavimentos para a nova biblioteca, com cerca de 500 metros quadrados de área construída. Além do espaço de leitura e de armazenação do acervo, o ambiente terá três salas reservadas, que poderão ser usadas para pesquisa, cursos, oficinas e palestras.

Teremos um espaço mais confortável e agradável para a atender a população

Arnaldinho Borgo Prefeito de Vila Velha

O ambiente também terá espaço destinado para as áreas administrativas e técnicas, além de banheiros acessíveis e de uma rampa conectando o andar térreo com o piso superior. A fachada será em vidro e alumínio 


Mas antes de construir a nova sede da Biblioteca Municipal, a edificação que ocupa o terreno será demolida, com o serviço incluído na licitação. “É uma estrutura simples, que funcionava quase como um galpão”, explica o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo.

Mudança

A nova sede da Biblioteca Major Fraguinha ficará ao lado da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Vila Velha, quatro quarteirões antes da atual sede. É que, atualmente, a biblioteca está ocupando o antigo prédio da Câmara de Vereadores da cidade e, depois da obra, passará a ocupar o terreno do Mercado Municipal Silvino Valadares.


“Depois de mudarmos a biblioteca, vamos demolir o antigo prédio da Câmara Municipal, para poder construir um novo teatro para Vila Velha”, afirma o prefeito. 

O anúncio do novo teatro foi feito no ano passado. Ainda não estão definidos valores nem prazo de execução para a futura obra. Mas as pretensões da prefeitura são de construir um espaço cultural que tenha capacidade para receber até peças internacionais.

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