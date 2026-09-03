Biblioteca de Vila Velha vai ganhar nova sede, na Prainha

O ambiente também terá espaço destinado para as áreas administrativas e técnicas, além de banheiros acessíveis e de uma rampa conectando o andar térreo com o piso superior. A fachada será em vidro e alumínio





Mas antes de construir a nova sede da Biblioteca Municipal, a edificação que ocupa o terreno será demolida, com o serviço incluído na licitação. “É uma estrutura simples, que funcionava quase como um galpão”, explica o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo.