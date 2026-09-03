Biblioteca de Vila Velha vai ganhar nova sede, na Prainha

A Biblioteca Municipal Major Fraguinha, em Vila Velha, vai ganhar uma nova sede, ocupando o terreno onde funcionava o mercado municipal, na Rua Antônio Ataíde. A prefeitura abriu edital para contratação da empresa. Para a obra, o documento estima o valor de quase R$ 2,2 milhões e prazo de 330 dias para execução.
O projeto arquitetônico prevê dois pavimentos para a nova biblioteca, com cerca de 500 metros quadrados de área construída. Além do espaço de leitura e de armazenação do acervo, o ambiente terá três salas reservadas, que poderão ser usadas para pesquisa, cursos, oficinas e palestras.
Teremos um espaço mais confortável e agradável para a atender a população
Arnaldinho Borgo Prefeito de Vila Velha
O ambiente também terá espaço destinado para as áreas administrativas e técnicas, além de banheiros acessíveis e de uma rampa conectando o andar térreo com o piso superior. A fachada será em vidro e alumínio
Mas antes de construir a nova sede da Biblioteca Municipal, a edificação que ocupa o terreno será demolida, com o serviço incluído na licitação. “É uma estrutura simples, que funcionava quase como um galpão”, explica o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo.
A nova sede da Biblioteca Major Fraguinha ficará ao lado da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Vila Velha, quatro quarteirões antes da atual sede. É que, atualmente, a biblioteca está ocupando o antigo prédio da Câmara de Vereadores da cidade e, depois da obra, passará a ocupar o terreno do Mercado Municipal Silvino Valadares.
“Depois de mudarmos a biblioteca, vamos demolir o antigo prédio da Câmara Municipal, para poder construir um novo teatro para Vila Velha”, afirma o prefeito.
O anúncio do novo teatro foi feito no ano passado. Ainda não estão definidos valores nem prazo de execução para a futura obra. Mas as pretensões da prefeitura são de construir um espaço cultural que tenha capacidade para receber até peças internacionais.