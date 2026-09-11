Homem mata a esposa a facadas e liga para a polícia em Vila Velha

Uma mulher, identificada como Heloiza dos Santos Benevidi, de 33 anos, foi morta a facadas pelo próprio marido, Gustavo Grotto Silva, de 27 anos, na madrugada desta sexta-feira (11), no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha.





De acordo com a Polícia Militar, o próprio suspeito acionou a polícia. Aos militares que atenderam à ocorrência, ele relatou que havia assassinado a mulher com golpes de faca no pescoço. Segundo Gustavo, o casal havia discutido por ciúmes por parte da vítima.





As filhas do casal, uma de 14 anos e outra de 6 meses, estavam dentro da residência. A adolescente contou aos policiais que ouviu uma discussão no interior da casa, mas não presenciou o crime. As meninas foram deixadas aos cuidados da avó.





Gustavo foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha. A reportagem procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre os procedimentos adotados em relação ao suspeito. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.