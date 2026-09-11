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Em Riviera da Barra

Homem mata a esposa a facadas e liga para a polícia em Vila Velha

Segundo a PM, após o crime, suspeito acionou a polícia e disse ter golpeado a vítima no pescoço; filhas do casal estavam na residência

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 08:15

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

11 set 2026 às 08:15
Heloiza dos Santos Benevidi e Gustavo Grotto Silva
Heloiza dos Santos Benevidi e Gustavo Grotto Silva Acervo Pessoal

Uma mulher, identificada como Heloiza dos Santos Benevidi, de 33 anos, foi morta a facadas pelo próprio marido, Gustavo Grotto Silva, de 27 anos, na madrugada desta sexta-feira (11), no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha.


De acordo com a Polícia Militar, o próprio suspeito acionou a polícia. Aos militares que atenderam à ocorrência, ele relatou que havia assassinado a mulher com golpes de faca no pescoço. Segundo Gustavo, o casal havia discutido por ciúmes por parte da vítima.


As filhas do casal, uma de 14 anos e outra de 6 meses, estavam dentro da residência. A adolescente contou aos policiais que ouviu uma discussão no interior da casa, mas não presenciou o crime. As meninas foram deixadas aos cuidados da avó.


Gustavo foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha. A reportagem procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre os procedimentos adotados em relação ao suspeito. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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