Ruas de Vila Velha terão interdições para corrida de rua no domingo (13)

Ruas de Vila Velha terão interdições parciais para o trânsito de veículos neste domingo (13) durante uma corrida de rua na cidade. Os atletas sairão do Parque da Prainha às 6h30, seguirão pelo Centro de Vila Velha até a Praia da Costa, vão contornar o Morro do Moreno e seguirão de volta para a Prainha, local da chegada. O total do percurso é de 7,4 quilômetros.
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, as vias serão liberadas gradativamente conforme os atletas avançarem pelo percurso. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar na região.
O trajeto terá início na Prainha e seguirá pela Avenida Luciano das Neves, Rua Quinze de Novembro, Avenida Antônio Gil Veloso, Rua Gastão Roubach, Rua Santa Leocádia, Rua Fernando Monteiro Lindenberg, Rua Miguel Aguiar, Rua Magnólia Aguiar, Rua São Paulo, Rua Castelo Branco e Rua Antônio Ataíde.