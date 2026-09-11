Orla de Cariacica vai ter flutuante para pescadores

A orla de Cariacica, na região de Itacibá, vai ganhar um novo flutuante. A estrutura prevista no projeto também inclui uma plataforma metálica e uma escadaria para facilitar o acesso ao mar. A obra foi contratada por R$ 1.453.300,00 — R$ 26,41 abaixo do valor máximo estipulado em edital. Quando finalizada, será destinada para uso dos pescadores.
O espaço será instalado no Mirante da Orla de Cariacica, por isso a necessidade de construir a escadaria, que terá 41 degraus e será levantada toda em concreto, com três patamares, até chegar à passarela metálica. Esta fará a conexão da escadaria com o flutuante, que terá quase 74 metros de extensão.
A obra ainda prevê um projeto de iluminação para o local, além da adequação à rede de drenagem local, incluindo escavação e terraplanagem. Todas essas descrições estão previstas no edital de licitação.
240 DIAS
Prazo máximo para execução da obra na orla de Cariacica
No edital, a justificativa para a realização da obra aponta dois motivos. O primeiro trata das demandas da atividade de pesca, oferecendo melhores condições aos pescadores locais, contribuindo no embarque e desembarque de materiais desses trabalhadores e possibilitando acesso e retorno ao mar mais seguro e eficiente. O segundo indica a importância de adequar o espaço e as atividades às condições ambientais da região litorânea.
A Prefeitura de Cariacica homologou o resultado do edital no mês de agosto, com a empresa Monjardim Construções, contratada para realizar a obra. Após a publicação da ordem de serviço, ainda sem data informada pelo município, a estimativa é que a obra seja executada em até 240 dias (cerca de oito meses).
A Secretaria de Obras (Semob) de Cariacica é a executora e fiscalizadora da obra, enquanto a Secretaria de Cultura e Turismo (Semcult) é a ordenadora da despesa. Os recursos, de acordo com o edital de licitação, são oriundos do governo federal.