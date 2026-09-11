AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Empresa contratada

Orla de Cariacica vai ter flutuante para pescadores

A obra de R$ 1,4 milhão inclui flutuante de quase 74 metros, além de passarela metálica e escadaria com 41 degraus, com acesso por mirante

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 09:26

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

11 set 2026 às 09:26
Corrrida vai alterar trânsito na região da nova orla de Cariacica
Orla de Cariacica vai ganhar novas estruturas Imagem de arquivo/Prefeitura de Cariacica

A orla de Cariacica, na região de Itacibá, vai ganhar um novo flutuante. A estrutura prevista no projeto também inclui uma plataforma metálica e uma escadaria para facilitar o acesso ao mar. A obra foi contratada por R$ 1.453.300,00 — R$ 26,41 abaixo do valor máximo estipulado em edital. Quando finalizada, será destinada para uso dos pescadores.

O espaço será instalado no Mirante da Orla de Cariacica, por isso a necessidade de construir a escadaria, que terá 41 degraus e será levantada toda em concreto, com três patamares, até chegar à passarela metálica. Esta fará a conexão da escadaria com o flutuante, que terá quase 74 metros de extensão.


A obra ainda prevê um projeto de iluminação para o local, além da adequação à rede de drenagem local, incluindo escavação e terraplanagem. Todas essas descrições estão previstas no edital de licitação.

240 DIAS

Prazo máximo para execução da obra na orla de Cariacica

No edital, a justificativa para a realização da obra aponta dois motivos. O primeiro trata das demandas da atividade de pesca, oferecendo melhores condições aos pescadores locais, contribuindo no embarque e desembarque de materiais desses trabalhadores e possibilitando  acesso e retorno ao mar mais seguro e eficiente. O segundo indica a importância de adequar o espaço e as atividades às condições ambientais da região litorânea.


A Prefeitura de Cariacica homologou o resultado do edital no mês de agosto, com a empresa Monjardim Construções, contratada para realizar a obra. Após a publicação da ordem de serviço, ainda sem data informada pelo município, a estimativa é que a obra seja executada em até 240 dias (cerca de oito meses).

A Secretaria de Obras (Semob) de Cariacica é a executora e fiscalizadora da obra, enquanto a Secretaria de Cultura e Turismo (Semcult) é a ordenadora da despesa. Os recursos, de acordo com o edital de licitação, são oriundos do governo federal.

Veja também 

Vista aérea do Porto de Vitória

De píeres a ciclovias: novas obras abraçam a baía de Vitória para transformar a Capital

Prefeitura Municipal de Cariacica

Prefeitura de Cariacica quer transformar terreno da Vale em estacionamento

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Prefeitura de Cariacica Orla Obras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa extraordinária.
Impactos práticos do fim da escala 6x1 para o setor empresarial
Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Mendonça derruba sigilo do caso Master a pedido de Fachin
Paulo Marinho e Café Lindenberg
TV Gazeta celebra 50 anos com festão e presença de globais em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados