Orla de Cariacica vai ter flutuante para pescadores

O espaço será instalado no Mirante da Orla de Cariacica, por isso a necessidade de construir a escadaria, que terá 41 degraus e será levantada toda em concreto, com três patamares, até chegar à passarela metálica. Esta fará a conexão da escadaria com o flutuante, que terá quase 74 metros de extensão.





A obra ainda prevê um projeto de iluminação para o local, além da adequação à rede de drenagem local, incluindo escavação e terraplanagem. Todas essas descrições estão previstas no edital de licitação.