AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Porto de Santana

Prefeitura de Cariacica quer transformar terreno da Vale em estacionamento

Decreto publicado pelo município declara a utilidade pública da área de 2,4 mil m², localizada na orla da cidade

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 15:23

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

07 ago 2026 às 15:23

A Prefeitura de Cariacica quer desapropriar uma área de 2,4 mil m², na orla do município. O terreno, de propriedade da Vale S/A, fica na Avenida Delegado Federal Geraldo Guimarães, na região de Porto de Santana. O município pretende usar o espaço para construir um estacionamento público, a ser usado por quem frequenta ou visita a região. As despesas da desapropriação seriam quitadas com recursos oriundos do orçamento municipal.

Prefeitura Municipal de Cariacica
Sede da Prefeitura Municipal de Cariacica Fernando Madeira

Segundo o secretário de Obras de Cariacica, Weverton Moraes, este é o primeiro passo dado pela prefeitura para a aquisição do terreno. “Agora começam os trâmites administrativos, como o processo de avaliação do terreno e as tratativas com a empresa”, detalha Moraes.


O interesse pela área foi publicado pela prefeitura nesta sexta (7), no Diário Oficial do município. O Decreto nº 289/2026 declara a utilidade pública da área, que totaliza 2.451,34 m² de extensão. Informa também que o imóvel pertence à Vale S/A.


A empresa foi procurada para comentar sobre o interesse da prefeitura sobre a área, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.

Interesse municipal

“Queremos o espaço para ampliar a área de estacionamento público. Hoje nós temos de 30 a 40 vagas para veículos, e a intenção é conseguir mais 40 a 50 vagas, com espaço para atender a ônibus de turismo, carros de passeio, motos e bicicletas”, adianta o secretário.


O projeto para o estacionamento ainda será feito. A intervenção também será usada  para melhorias viárias na região, com áreas para retornos na via, acrescentou Moraes.

Veja Também 

Trabalhadores morrem em deslizamento de terra em obra na Cariacica

Defesa Civil de Cariacica faz nova vistoria em obra onde quatro morreram soterrados

Rapper L7NNON

BK, L7NNON e Alee são confirmados em festival de rap no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica

O decreto do município defende o interesse pelo espaço considerando a relevância da nova orla de Cariacica como equipamento público de lazer, esporte, turismo e convivência social, sendo de uso intenso pela população. “Há uma insuficiência de vagas de estacionamento para veículos particulares e ônibus de turismo na região, além da demanda recorrente feita por frequentadores, visitantes e empreendedores locais”, pontua o secretário.


Um dos pontos levantados pelo decreto da prefeitura reconhece o interesse pelo terreno em virtude da necessidade de fomentar o desenvolvimento turístico e econômico no local, ampliando as condições de acesso, permanência e fruição do espaço público.

Autorizações

O decreto ainda autoriza a Procuradoria-Geral de Cariacica a promover, administrativa ou judicialmente, as medidas necessárias para efetivar a desapropriação, inclusive mediante acordo direto com a Vale quanto ao valor da indenização.


A quantia a ser paga fica a cargo da Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis (Copea) de Cariacica, órgão técnico cuja finalidade é realizar vistorias e cálculos e emitir laudos de avaliação mercadológica de imóveis de interesse da municipalidade.

A Copea também indica eventuais incidências de encargos ou débitos sobre o imóvel. Caso existam, estes deverão ser descontados da indenização a ser apresentada para a empresa.


O decreto  explica que o imóvel da Vale só não terá mais interesse da prefeitura caso seja identificado qualquer impedimento legal que impeça o andamento do processo ou onere as contas públicas municipais para além da indenização a ser calculada para a desapropriação.

Leia mais

Nova orla em Vila Velha fica pronta em 2026; veja a região e os prazos

Canal de Camburi: confira as novidades para o novo trecho da orla

Obras para urbanizar a orla de São Torquato sem data para começar

Ressaca no mar: ondas invadem orlas de Anchieta e Marataízes; veja vídeo

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Cariacica Porto de Santana Cariacica Vale
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Montenegro toma posse na ABL
Fernanda Montenegro cancela sua participação na Flin por conjuntivite aguda
Imagem de destaque
7 sonhos que podem indicar mudança de vida
Ator de "Avenida Brasil" desabafa após fazer peça para quatro pessoas
Ator de 'Avenida Brasil' desabafa após se apresentar para quatro pessoas: 'Essa é a vida'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados