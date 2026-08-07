Prefeitura de Cariacica quer transformar terreno da Vale em estacionamento

Segundo o secretário de Obras de Cariacica, Weverton Moraes, este é o primeiro passo dado pela prefeitura para a aquisição do terreno. “Agora começam os trâmites administrativos, como o processo de avaliação do terreno e as tratativas com a empresa”, detalha Moraes.





O interesse pela área foi publicado pela prefeitura nesta sexta (7), no Diário Oficial do município. O Decreto nº 289/2026 declara a utilidade pública da área, que totaliza 2.451,34 m² de extensão. Informa também que o imóvel pertence à Vale S/A.





A empresa foi procurada para comentar sobre o interesse da prefeitura sobre a área, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.