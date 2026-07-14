Ressaca no mar: ondas invadem orlas de Anchieta e Marataízes; veja vídeo

Ventos fortes e a maré alta surpreenderam os moradores do Litoral Sul do Espírito Santo no início da tarde de segunda-feira (13). Em Anchieta e Marataízes, o avanço das ondas invadiu avenidas e calçadões, causando transtornos nas áreas próximas ao mar.
Em Anchieta, o mar avançou sobre a Avenida Beira-Mar, na Praia Central. A água ultrapassou a faixa de areia e espalhou sedimentos sobre a pista. Segundo a prefeitura, não houve necessidade de interditar a via, que foi limpa logo após o ocorrido.
Já em Marataízes, o avanço do mar foi registrado pelos guarda-vidas nas praias da Areia Preta e da Cruz. Na Praia da Areia Preta, as ondas alcançaram o calçadão e atingiram o muro de imóveis à beira-mar. Como medida de segurança, o posto dos guarda-vidas foi interditado após apresentar risco de desabamento devido à força da água.
Segundo a Marinha do Brasil, a passagem de uma frente fria deve afetar a faixa litorânea entre o Espírito Santo e a Bahia, no trecho entre Vitória a Salvador, com previsão de ventos com intensidade de até 60 km/h. O alerta é válido entre as tardes desta terça-feira (14) e de quarta-feira (15).