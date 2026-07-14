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Craque!

Capixaba troca Kansas por Butler e segue na elite do basquete universitário dos EUA

Ala de 2,03m, revelado pela NBA Academy Latin America e com passagens pelas seleções de base do Brasil, defenderá os Bulldogs na temporada 2026/27 da NCAA

Publicado em 14 de Julho de 2026 às 11:51

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

14 jul 2026 às 11:51
Capixaba Samis Calderon troca Kansas por Butler e seguirá na elite do basquete universitário dos EUA
Butler Basketball

O capixaba Samis Calderon tem um novo destino no basquete universitário dos Estados Unidos. Depois de disputar a última temporada pela Universidade do Kansas, o ala de 2,03 metros foi anunciado como reforço da Universidade de Butler para a temporada 2026/27 da NCAA, principal competição universitária do país.


A mudança marca um novo passo na carreira do jogador, que busca mais espaço após o primeiro ano em Kansas. Como calouro, Samis entrou em quadra em 16 partidas, sendo oito pela conferência Big 12, com média de 4,1 minutos por jogo.


Ao anunciar a contratação, o técnico de Butler, Ronald Nored, elogiou o potencial do capixaba e afirmou que o brasileiro ainda está longe de atingir seu melhor nível.


"Samis traz uma bagagem importante da NBA Academy, da Overtime Elite, de Kansas e também da seleção brasileira. Seu melhor basquete ainda está por vir. Ele tem características físicas raras e um conjunto de habilidades que pode impactar os dois lados da quadra", destacou.


Capixaba Samis Calderon troca Kansas por Butler e seguirá na elite do basquete universitário dos EUA
Butler Basketball

Antes da passagem por Kansas, Samis foi formado na NBA Academy Latin America e atuou por duas temporadas na Overtime Elite (OTE), liga de desenvolvimento sediada em Atlanta. Em 2024/25, pelo Cold Hearts, teve médias de 8,4 pontos, 5,5 rebotes, 2,7 assistências e 1,5 tocos por partida, números que cresceram nos playoffs, quando registrou 14,2 pontos e 6,8 rebotes por jogo.


O ala também acumula convocações para as categorias de base da seleção brasileira. Em 2023, disputou a Copa do Mundo Sub-19 da Fiba, na Hungria, com médias de 9,6 pontos e 5,6 rebotes por partida. Antes disso, representou o Brasil na Copa América e no Sul-Americano Sub-18.


Agora, em Butler, Samis tentará ganhar mais protagonismo e consolidar a trajetória no basquete universitário norte-americano, mantendo vivo o objetivo de chegar à NBA.


Capixaba Samis Calderon troca Kansas por Butler e seguirá na elite do basquete universitário dos EUA
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