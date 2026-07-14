Capixaba troca Kansas por Butler e segue na elite do basquete universitário dos EUA

O capixaba Samis Calderon tem um novo destino no basquete universitário dos Estados Unidos. Depois de disputar a última temporada pela Universidade do Kansas, o ala de 2,03 metros foi anunciado como reforço da Universidade de Butler para a temporada 2026/27 da NCAA, principal competição universitária do país.





A mudança marca um novo passo na carreira do jogador, que busca mais espaço após o primeiro ano em Kansas. Como calouro, Samis entrou em quadra em 16 partidas, sendo oito pela conferência Big 12, com média de 4,1 minutos por jogo.





Ao anunciar a contratação, o técnico de Butler, Ronald Nored, elogiou o potencial do capixaba e afirmou que o brasileiro ainda está longe de atingir seu melhor nível.





"Samis traz uma bagagem importante da NBA Academy, da Overtime Elite, de Kansas e também da seleção brasileira. Seu melhor basquete ainda está por vir. Ele tem características físicas raras e um conjunto de habilidades que pode impactar os dois lados da quadra", destacou.



