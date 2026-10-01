Debate na Globo: que horas começa, quais as regras e o que esperar

"Vou no debate da Globo. Está confirmado aqui. Ele que lute. Eu quero ir para lá debater com ele. Eu estou chamando o Lula para o debate: 'Lula, eu quero você no debate da Globo, vem debater comigo, porque eu vou esfregar verdade na sua cara e vou mostrar que o meu projeto de Brasil é melhor que o seu'", afirmou o senador em uma entrevista coletiva no domingo (27/9) em Goiânia (GO).