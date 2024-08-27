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Em Vitória

Polícia realiza a maior apreensão de fentanil do Espírito Santo

Ao todo, 197 frascos da droga, que é um super anestésico, foram apreendidos no bairro Gurigica na noite desta terça-feira (27)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2024 às 19:40

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 19:40

Os quase 200 frascos de fentanil e demais drogas foram apreendidas em Vitória
Os quase 200 frascos de fentanil e demais drogas foram apreendidas em Vitória Crédito: Divulgação/Polícia Militar
A Polícia Militar realizou, no início da noite desta terça-feira (27), a maior apreensão de fentanil do Espírito Santo. A ação ocorreu no Floresta, bairro Gurigica, em Vitória, e resultou na apreensão de 197 frascos de fentanil, 206 pinos de crack, 548 pinos de cocaína, 1,6 kg de cocaína.
Durante uma incursão na escadaria Cabo Paraíba, policiais avistaram diversos indivíduos que, ao perceberem a presença das equipes, fugiram rapidamente do local. Ao seguir o trajeto dos suspeitos, os policiais encontraram o material apreendido que foi entregue na 1ª Delegacia Regional de Vitória. Nenhum suspeito foi detido.
As polícias Militar e Civil foram demandadas para mais detalhes da ocorrência.

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