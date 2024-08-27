Polícia realiza a maior apreensão de fentanil do Espírito Santo

A Polícia Militar realizou, no início da noite desta terça-feira (27), a maior apreensão de fentanil do Espírito Santo. A ação ocorreu no Floresta, bairro Gurigica, em Vitória, e resultou na apreensão de 197 frascos de fentanil, 206 pinos de crack, 548 pinos de cocaína, 1,6 kg de cocaína.
Durante uma incursão na escadaria Cabo Paraíba, policiais avistaram diversos indivíduos que, ao perceberem a presença das equipes, fugiram rapidamente do local. Ao seguir o trajeto dos suspeitos, os policiais encontraram o material apreendido que foi entregue na 1ª Delegacia Regional de Vitória. Nenhum suspeito foi detido.
As polícias Militar e Civil foram demandadas para mais detalhes da ocorrência.