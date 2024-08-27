Polícia realiza a maior apreensão de fentanil do Espírito Santo

Durante uma incursão na escadaria Cabo Paraíba, policiais avistaram diversos indivíduos que, ao perceberem a presença das equipes, fugiram rapidamente do local. Ao seguir o trajeto dos suspeitos, os policiais encontraram o material apreendido que foi entregue na 1ª Delegacia Regional de Vitória. Nenhum suspeito foi detido.