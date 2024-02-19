Homem é preso com fentanil, armas e anotações do tráfico em Vitória

- Duas metralhadoras semi-industriais de calibre 40, com silenciador e carregador
- Duas espingardas calibres 22 e 4.5
- Revólver calibre 38
- Três capas de coletes balísticos e seis placas balísticas
- Duas sacolas com cocaína, dois tabletes de crack e um saco de ácido bórico pesando 25 quilos
- 125 frascos de Epinefrina, 28 frascos de Fentanila, 9 frascos de Lidocaína, 8 frascos de Phenodral, um Cloridrato de Ropivacaína (substâncias de uso hospitalar) e 2 frascos de líquido não identificado
- Caderno com anotações do tráfico de drogas
- Sete balanças de precisão
- Cinco rádios comunicadores
- Dois aparelhos celulares
- R$ 304,00 em dinheiro físico
Por que o fentanil chama atenção?
O medicamento anestésico é considerado 50 vezes mais viciante que a heroína e 100 vezes mais forte que a morfina. A droga vem protagonizando uma crise de saúde pública nos Estados Unidos. Se usado de maneira inadequada, pode causar forte dependência. O Estado foi, inclusive, cenário da primeira apreensão da droga no país, em fevereiro de 2023, quando foram encontrados 31 frascos em uma base do tráfico na zona rural de Cariacica. Nos seis meses seguintes, houve mais duas apreensões, ambas em agosto: 41 ampolas com fentanil foram apreendidas no Bairro da Penha, em Vitória; em Rio Novo do Sul, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou o medicamento com uma mulher.