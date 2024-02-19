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Após perseguição

Homem é preso com fentanil, armas e anotações do tráfico em Vitória

A apreensão da substância aconteceu após o início de perseguição a um suspeito na região conhecida como Morro da Floresta, no bairro Consolação. O homem de 25 anos foi preso

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 15:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2024 às 15:42
Drogas, armas e um caderno com anotações do tráfico foram apreendidos em Vitória
Drogas, armas e um caderno com anotações do tráfico foram apreendidos em Vitória Crédito: Reprodução | Polícia Militar
Polícia Militar apreendeu na manhã de domingo (18), no bairro Consolação, em Vitória, 28 frascos de fentanil, medicamento utilizado contra a dor e de uso restrito em hospitais. A apreensão da substância aconteceu após o início de perseguição a um suspeito na região conhecida como Morro da Floresta, localizado no mesmo bairro. O homem de 25 anos foi preso. Algumas armas, balanças de precisão, rádios, coletes balísticos e outras substâncias semelhantes foram apreendidas durante a ação policial.
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, a apreensão foi realizada quando uma equipe da Força Tática do 6º Batalhão da corporação estava fazendo uma ronda pela região e percebeu um indivíduo em frente a uma serralheria. Segundo a PM, o homem estava com uma metralhadora na mão. Ao perceber a chegada da viatura, o homem correu para dentro do estabelecimento comercial e, em seguida, entrou na residência ao lado do imóvel.
Foi realizado um cerco no local e o suspeito acabou sendo detido. Ele arremessou uma arma de fogo para o quintal e ainda saltou a janela da casa na tentativa de fugir pelos fundos.
Diante da situação, buscas foram feitas no interior da residência, onde a Polícia Militar encontrou:
  • Duas metralhadoras semi-industriais de calibre 40, com silenciador e carregador
  • Duas espingardas calibres 22 e 4.5
  • Revólver calibre 38
  • Três capas de coletes balísticos e seis placas balísticas
  • Duas sacolas com cocaína, dois tabletes de crack e um saco de ácido bórico pesando 25 quilos
  • 125 frascos de Epinefrina, 28 frascos de Fentanila, 9 frascos de Lidocaína, 8 frascos de Phenodral, um Cloridrato de Ropivacaína (substâncias de uso hospitalar) e 2 frascos de líquido não identificado 
  • Caderno com anotações do tráfico de drogas
  • Sete balanças de precisão
  • Cinco rádios comunicadores
  • Dois aparelhos celulares
  • R$ 304,00 em dinheiro físico
O detido de 25 anos afirmou que residia há poucos meses no local, com a esposa e os filhos, e que não tinham conhecimento do material ilícito que, segundo ele, já estava na casa quando chegaram. Posteriormente, outro homem se apresentou à guarnição e disse que o imóvel pertencia a ele, mas que era alugado para terceiros e que ele não tinha informações sobre essas pessoas.
A ocorrência foi entregue à Delegacia Regional de Vitória. A reportagem de A Gazeta perguntou à Polícia Civil se o homem detido foi autuado por algum crime e o que foi feito com a droga apreendida. 
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, conduzido à Delegacia Regional de Vitória, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Ainda de acordo com a PC, as armas apreendidas serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, da Polícia Científica (PCIES). As drogas apreendidas, por outro lado, serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas.

Por que o fentanil chama atenção?

O medicamento anestésico é considerado 50 vezes mais viciante que a heroína e 100 vezes mais forte que a morfina. A droga vem protagonizando uma crise de saúde pública nos Estados Unidos. Se usado de maneira inadequada, pode causar forte dependência. O Estado foi, inclusive, cenário da primeira apreensão da droga no país, em fevereiro de 2023, quando foram encontrados 31 frascos em uma base do tráfico na zona rural de Cariacica. Nos seis meses seguintes, houve mais duas apreensões, ambas em agosto: 41 ampolas com fentanil foram apreendidas no Bairro da Penha, em Vitória; em Rio Novo do Sul, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou o medicamento com uma mulher.

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