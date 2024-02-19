Homem é preso com fentanil, armas e anotações do tráfico em Vitória

Drogas, armas e um caderno com anotações do tráfico foram apreendidos em Vitória Crédito: Reprodução | Polícia Militar

Polícia Militar apreendeu na manhã de domingo (18), no bairro Consolação, em Vitória , 28 frascos de fentanil, medicamento utilizado contra a dor e de uso restrito em hospitais. A apreensão da substância aconteceu após o início de perseguição a um suspeito na região conhecida como Morro da Floresta, localizado no mesmo bairro. O homem de 25 anos foi preso. Algumas armas, balanças de precisão, rádios, coletes balísticos e outras substâncias semelhantes foram apreendidas durante a ação policial.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, a apreensão foi realizada quando uma equipe da Força Tática do 6º Batalhão da corporação estava fazendo uma ronda pela região e percebeu um indivíduo em frente a uma serralheria. Segundo a PM, o homem estava com uma metralhadora na mão. Ao perceber a chegada da viatura, o homem correu para dentro do estabelecimento comercial e, em seguida, entrou na residência ao lado do imóvel.

Foi realizado um cerco no local e o suspeito acabou sendo detido. Ele arremessou uma arma de fogo para o quintal e ainda saltou a janela da casa na tentativa de fugir pelos fundos.

Diante da situação, buscas foram feitas no interior da residência, onde a Polícia Militar encontrou:

Duas metralhadoras semi-industriais de calibre 40, com silenciador e carregador



Duas espingardas calibres 22 e 4.5



Revólver calibre 38



Três capas de coletes balísticos e seis placas balísticas



Duas sacolas com cocaína, dois tabletes de crack e um saco de ácido bórico pesando 25 quilos



125 frascos de Epinefrina, 28 frascos de Fentanila, 9 frascos de Lidocaína, 8 frascos de Phenodral, um Cloridrato de Ropivacaína (substâncias de uso hospitalar) e 2 frascos de líquido não identificado



Caderno com anotações do tráfico de drogas



Sete balanças de precisão



Cinco rádios comunicadores



Dois aparelhos celulares



R$ 304,00 em dinheiro físico



O detido de 25 anos afirmou que residia há poucos meses no local, com a esposa e os filhos, e que não tinham conhecimento do material ilícito que, segundo ele, já estava na casa quando chegaram. Posteriormente, outro homem se apresentou à guarnição e disse que o imóvel pertencia a ele, mas que era alugado para terceiros e que ele não tinha informações sobre essas pessoas.

A ocorrência foi entregue à Delegacia Regional de Vitória. A reportagem de A Gazeta perguntou à Polícia Civil se o homem detido foi autuado por algum crime e o que foi feito com a droga apreendida.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, conduzido à Delegacia Regional de Vitória, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Ainda de acordo com a PC, as armas apreendidas serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, da Polícia Científica (PCIES). As drogas apreendidas, por outro lado, serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas.