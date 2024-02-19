Mulher aluga casa dela via app e encontra corpo em imóvel de Vila Velha

Homem foi encontrado morto em casa alugada via aplicativo Crédito: Ronaldo Rodrigues

Uma mulher tomou um susto na noite deste domingo (18), após alugar um imóvel dela pelo aplicativo Airbnb. Ao entrar no local, encontrou um homem morto em um dos cômodos da residência localizada no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha

A mulher relatou que, para complementar a renda, alugou a casa para quatro pessoas. Conforme apuração da TV Gazeta, o grupo chegou ao local no início da tarde de domingo (18) e permaneceu até por volta das 20h. Nesse meio tempo, outro homem foi até o local, mas não saiu do imóvel.

No boletim de ocorrência consta que a dona do imóvel foi ao espaço na noite deste domingo (18) conferir os pertences, após o grupo fazer checkout (deixar o espaço), e encontrou um dos homens caído no chão.

A vítima foi encontrada sem vida e estava sem camisa com hematomas na boca, braço esquerdo, tórax e perfuração na barriga. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

“A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, destacou no texto.

A reportagem procurou a plataforma Airbnb em busca de um posicionamento sobre a ocorrência e aguarda um retorno.