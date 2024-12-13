Casal vira réu por furto milionário em banco na Praia do Canto

A denúncia foi por furto qualificado e lavagem de dinheiro. O relato é de que os dois pretendiam fugir do país.
“Foram os denunciados detidos no município de Santa Maria, estado do Rio Grande do Sul, quando tentavam alcançar a fronteira visando se evadir para o Uruguai com os valores subtraídos”, relatou o MPES em seu texto.
Funcionário há 15 anos do banco, atuando em uma agência na Praia do Canto onde exercia a função de tesoureiro, Eduardo tinha um cargo com livre acesso ao cofre. Ele contou com a ajuda de sua companheira, Paloma. Segundo o MPES, eles agiram de forma premeditada.
“Em comunhão de desígnios e de forma premeditada, mediante abuso de confiança, subtraíram aproximadamente R$1,5 milhão em moeda nacional e em moeda estrangeira do Banco do Brasil”, relata o texto.
Após a prisão, o carro foi revistado. “Foram apreendidos R$763.438,00 (reais), US$41.940 (dólares) e €70.700 (euros), tudo em espécie”, informa a denúncia, acrescentando que o dinheiro foi devolvido ao banco.
O caso foi encaminhado para o Espírito Santo por ser o local onde o crime foi cometido.
A defesa do casal não foi localizada, mas o espaço segue aberto a manifestação. Na decisão é informado que foi nomeado um defensor público para Eduardo e Paloma.