Após audiência de custódia

Casal suspeito de furtar R$ 1,5 milhão de banco no ES tem prisão preventiva decretada

Dupla tinha a intenção de fugir para o Uruguai com cédulas de euro, dólar e real quando foram detidos em uma ação da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul

João Barbosa Repórter / [email protected]

Detidos na última segunda-feira (18) durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio Grande do Sul, o casal suspeito de furtar R$ 1,5 milhão de uma agência do Banco do Brasil no Espírito Santo teve a prisão preventiva decretada pela Justiça após audiência de custódia realizada na terça-feira (19) em Santa Maria, Região Central gaúcha.

Em depoimento após a prisão em flagrante da BR 158, a mulher teria admitido que o plano da dupla era sair do Brasil com destino ao Uruguai.

Segundo o g1 RS, a Polícia Civil de Santa Maria vai investigar o caso, em cooperação com a Polícia Civil capixaba, para entender como o possível crime foi organizado e em que momento o dinheiro teria sido furtado. O Banco do Brasil informou que "a área de segurança identificou o furto, comunicou às autoridades policiais e colaborou nas investigações que levaram à localização e prisão do funcionário".

Entenda o caso

Cédulas estavam escondidas no carro de casal do Espírito Santo. (Divulgação PRF)

O funcionário da agência, identificado como Eduardo Barbosa de Oliveira, ocupava cargo de gerência e percorreu cerca de dois mil quilômetros com o dinheiro, segundo os registros da ocorrência. De acordo com a PRF, o montante de dinheiro teria sido furtado do cofre da agência bancária que o homem trabalhava, em Vitória.



Durante a abordagem que levou às prisões, os policiais encontraram maços de cédulas de reais, dólares e euros escondidos em malas e no compartimento do estepe. Parte das notas ainda estava dentro de envelopes plásticos com a marca da Casa da Moeda do Brasil.

Ao todo, foram contabilizados e apreendidos:

R$ 763.438,00

€ 70.700,00

US$ 41.940,00

Um boletim de ocorrência foi registrado, na Polícia Civil do Espírito Santo, por uma gerente da agência bancária que notou o sumiço do dinheiro. No documento, ela citou ainda que o homem "não apareceu para trabalhar na presente data [segunda, 18] e nem atende ao telefone, bem como não visualiza mensagens do WhatsApp".

"A Polícia Civil procurou a Polícia Rodoviária Federal, compartilhou as informações e em menos de uma hora a PRF conseguiu localizar e abordar o veículo lá em Santa Maria", explicou o chefe de comunicação da instituição no Rio Grande do Sul, Douglas Paveck.

* Com informações do g1 RS

