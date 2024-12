Fiscalização flagra 'gato' de energia em quiosques da Praia de Camburi

EDP e Polícia Civil constataram, em uma operação ocorrida na noite de terça-feira (19), que dois estabelecimentos estavam desviando a energia

Com a irregularidade, a energia consumida nos estabelecimentos não estava sendo devidamente paga. Segundo a EDP, os bares são utilizados como espaço de aluguéis para festas e ficam na altura do bairro Jardim Camburi .

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro: "Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa".

Além do processo criminal, os responsáveis pelos quiosques irão arcar, conforme a regra da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade, além do custo administrativo.