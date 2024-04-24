Operação flagra furto de energia em escritório e fábrica em Linhares

Um escritório de advocacia e uma fábrica de confecção de roupas foram flagrados furtando energia elétrica por equipes de inspeção da ED, em operação com a Polícia Civil, no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (23). Segundo a concessionária, os peritos identificaram manipulações no sistema de medição da energia de aparelhos de ar-condicionado consumida no local, o que configurou a irregularidade.
A ligação direta sem a realização da devida medição é considerada crime de furto, porque não permite o registro de faturamento da energia consumida. O caso foi investigado por policiais civis da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio. O responsável, caso condenado, pode pegar uma pena de um a quatro anos de reclusão e multa.
As ligações irregulares foram desfeitas por técnicos da empresa.