Dono de restaurante de Marataízes é preso por furto de energia elétrica

Foto mostra carro da concessionária no local do flagrante Crédito: EDP

Um restaurante foi flagrado furtando energia elétrica na noite de quarta-feira (18), em Barra do Itapemirim, litoral de Marataízes, no Sul do Espírito Santo. O proprietário do estabelecimento, um homem de 48 anos, foi preso em flagrante e, segundo a Polícia Civil, autuado por furto qualificado durante o repouso noturno. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). O nome dele não foi divulgado.

De acordo com a EDP, concessionária de energia da região, a operação de combate ao furto identificou uma ligação direta na rede elétrica, impedindo a leitura correta do consumo e caracterizando o crime. “Foi constatado que, no interior do restaurante, a energia não contabilizada estava sendo utilizada para alimentar, de forma irregular, parte da unidade consumidora”, afirmou a empresa.

A perícia da Polícia Científica confirmou a irregularidade, que foi corrigida pelos técnicos da EDP, deixando o restaurante conectado apenas ao medidor regular. O proprietário acompanhou a inspeção e foi levado pela equipe do Departamento de Investigações Criminais (Deic) à Delegacia Regional de Itapemirim. A EDP destacou que combate rigorosamente o furto de energia, uma prática ilegal que afeta a segurança e a qualidade do fornecimento para toda a comunidade.