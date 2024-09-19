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Crime

Dono de restaurante de Marataízes é preso por furto de energia elétrica

Homem de 48 anos foi preso em flagrante e autuado pela Polícia Civil por furto qualificado durante o repouso noturno, sendo encaminhado a um presídio
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

19 set 2024 às 19:53

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 19:53

Foto mostra carro da concessionária no local do flagrante
Foto mostra carro da concessionária no local do flagrante Crédito: EDP
Um restaurante foi flagrado furtando energia elétrica na noite de quarta-feira (18), em Barra do Itapemirim, litoral de Marataízes, no Sul do Espírito Santo. O proprietário do estabelecimento, um homem de 48 anos, foi preso em flagrante e, segundo a Polícia Civil, autuado por furto qualificado durante o repouso noturno. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). O nome dele não foi divulgado.
De acordo com a EDP, concessionária de energia da região, a operação de combate ao furto identificou uma ligação direta na rede elétrica, impedindo a leitura correta do consumo e caracterizando o crime. “Foi constatado que, no interior do restaurante, a energia não contabilizada estava sendo utilizada para alimentar, de forma irregular, parte da unidade consumidora”, afirmou a empresa.
A perícia da Polícia Científica confirmou a irregularidade, que foi corrigida pelos técnicos da EDP, deixando o restaurante conectado apenas ao medidor regular. O proprietário acompanhou a inspeção e foi levado pela equipe do Departamento de Investigações Criminais (Deic) à Delegacia Regional de Itapemirim. A EDP destacou que combate rigorosamente o furto de energia, uma prática ilegal que afeta a segurança e a qualidade do fornecimento para toda a comunidade.

Onde denunciar furto de energia?

Em áreas atendidas pela EDP, os casos de irregularidade podem ser denunciados anonimamente pelo site da concessionária ou no telefone 0800 721 0707.

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