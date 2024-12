Fugindo para o Uruguai

Funcionário do Banco do Brasil é preso com R$ 1,5 milhão de agência do ES

Homem de 43 anos e a companheira dele, de 29, tinham a intenção de fugir para o Uruguai com cédulas de euro, dólar e real, segundo a PRF do Rio Grande do Sul

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Um casal capixaba – um homem de 43 anos, identificado como Eduardo Barbosa de Oliveira, funcionário do Banco do Brasil, e a companheira, de 29, que não teve nome informado – foi preso no Rio Grande do Sul, por volta das 17h30 de segunda-feira (18), com R$ 1,5 milhão em dinheiro furtados de uma agência do banco no Espírito Santo, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Estado sulista. Segundo a corporação, eles estavam em um Jeep Renegade fugindo para o Uruguai.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Especializada de Roubo a Bancos, da Polícia Civil do Espírito Santo, ao qual A Gazeta teve acesso, uma gerente do Banco do Brasil comunicou à polícia o furto, que ocorreu na agência Estilo, que fica na Praia do Canto, em Vitória. O suspeito do crime atuava na função de gerente de módulo, cargo equivalente ao de tesoureiro.

A reportagem também conversou com delegado Regional de Santa Maria (RS), Sandro Meinerz, que confirmou que o casal foi preso e autuado por receptação. "No momento, sabíamos que eles estavam com dinheiro produto de furto. Agora, já se sabe que foi o homem que teria furtado o dinheiro", disse ele. Eles foram encaminhados para presídios no Estado gaúcho, mas delegado ainda não soube informar se o casal será transferido de volta para o Espírito Santo.

A operação que resultou nas prisões aconteceu em parceria com Delegacia Especializada de Roubo a Bancos, da Polícia Civil capixaba, e equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul. O veículo em que os suspeitos estavam foi interceptado na BR 158, em Santa Maria (RS). "Ao revistarem o carro, os policiais encontram dezenas de maços de reais, dólares e euros escondidos em malas e junto ao estepe, alguns maços ainda estavam lacrados em sacos da Casa da Moeda", divulgou a PRF-ES. Nas imagens da abordagem (veja acima), é possível ver os pacotes com as cédulas.

Ao todo, os agentes contabilizaram R$ 763.438, € 70.700,00 (euros) e US$ 41.940,00 (dólares) com o casal. O dinheiro teria sido furtado de uma agência do Banco do Brasil de Vitória (ES), onde trabalha o homem de 43 anos, que estava na direção do carro. O casal foi preso e as cédulas foram apreendidas. A corporação disse que os valores serão devolvidos ao banco.

Aos agentes da PRF, a mulher disse que eles estavam viajando para o Uruguai e confirmou que o dinheiro pertencia ao Banco do Brasil. "O homem, de 43 anos, e sua companheira, de 29 anos, ambos nascidos no Espírito Santo, foram presos e apresentados na polícia judiciária. As cédulas e o veículo foram apreendidos", informou a superintendência capixaba da PRF.

O agente responsável pela comunicação da PRF no Rio Grande do Sul, Douglas Paveck, conversou com a reportagem de A Gazeta. Segundo ele, o casal tentaria atravessar a fronteira estava levando até os bichos de estimação no carro. "A moça contou que eles estavam indo para o Uruguai. Com eles estava o dinheiro, a mala com as roupas e bagagens deles e também os pets. Eles estavam levando um cachorro e um gato", contou.

A quantidade de dinheiro em espécie que o casal carregava impressionou até os agentes que costumam lidar com grandes apreensões. "Aqui no Rio Grande do Sul, como é um lugar de fronteira, não é raro nós abordarmos criminosos pela evasão de divisas, tentando levar dólares para Argentina ou Uruguai. Mas é um valor significativo (o apreendido nesta segunda). Eu não me recordo de outra apreensão de mais de R$ 1 milhão em espécie", disse Douglas.

A ocorrência foi entregue na Delegacia de Polícia Regional (DPR) de Santa Maria (RS). A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil do Rio Grande do Sul para saber os procedimentos adotados com os suspeitos, e, quando houver retorno, este texto será atualizado. A reportagem tenta contato com a defesa de Eduardo Barbosa de Oliveira. Este espaço segue aberto para uma manifestação.

Em nota, o Banco do Brasil informou que a área de segurança identificou o furto, comunicou às autoridades policiais e colaborou nas investigações que levaram à localização e prisão do funcionário.

Cédulas estavam escondidas no carro de casal do Espírito Santo. (Divulgação PRF)

