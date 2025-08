Noroeste do ES

Chefe de milícia do Rio de Janeiro é preso em Barra de São Francisco

Jorgimar Bonifácio Machado, de 44 anos, conhecido como “Duim”, era foragido de alta periculosidade do estado do RJ, segundo a polícia capixaba

A Polícia Civil anunciou na tarde desta sexta-feira (1º) a prisão de Jorgimar Bonifácio Machado, de 44 anos, conhecido como "Duim", em Barra de São Francisco , no Noroeste do Espírito Santo . Ele é apontado como um dos chefes de uma organização criminosa com características de milícia e grupo de extermínio em Queimados, na Baixada Fluminense.

Ainda de acordo com o delegado, o homem possui nove registros criminais, todos no estado do Rio de Janeiro, incluindo anotações por homicídio qualificado, extorsão, extorsão mediante sequestro e constituição de milícia privada. Entre os crimes atribuídos a ele, há um sequestro e tortura de um chefe do tráfico ocorrido em 2020.