As linhas de ônibus com maior número de furtos e roubos no ES

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Foi criado um grupo técnico (GT) com o objetivo de realizar estudos e atuar na prevenção e combate ao furto e roubo nos ônibus e terminais do transporte público rodoviário. Dele participam secretarias e órgãos de Estado, polícias Civil e Militar, guardas municipais da Grande Vitória, empresas e rodoviários. A medida visa reduzir as 3.627 ocorrências registradas no ano passado.



Embora os dados contemplem informações do Espírito Santo, a maior parte das ocorrências foram na Região Metropolitana, com cerca de 43% dos casos (1.539) em linhas de ônibus. Em sua maioria elas fazem ligações entre os terminais rodoviários do Transcol. Confira as dez que lideram o ranking:

Linha 700 - 96 ocorrências. Liga o Terminal Itacibá ao Terminal Campo Grande

- 96 ocorrências. Liga o Terminal Itacibá ao Terminal Campo Grande Linha 506 - 81 ocorrências. Terminal Laranjeiras ao Terminal Itacibá, passando por Maruípe e o Terminal Jardim América

81 ocorrências. Terminal Laranjeiras ao Terminal Itacibá, passando por Maruípe e o Terminal Jardim América Linha 800 - 66 ocorrências. Terminal Laranjeiras a Jardim Camburi, passando pelo Terminal de Carapina

66 ocorrências. Terminal Laranjeiras a Jardim Camburi, passando pelo Terminal de Carapina Linha 507 - 65 ocorrências. Terminal Laranjeiras ao Terminal Ibes, passando pela Terceira Ponte e Reta da Penha

- 65 ocorrências. Terminal Laranjeiras ao Terminal Ibes, passando pela Terceira Ponte e Reta da Penha Linha 504 - 64 ocorrências. Terminal Jacaraípe ao Terminal Itacibá, passando pela Reta da Penha

64 ocorrências. Terminal Jacaraípe ao Terminal Itacibá, passando pela Reta da Penha Linha 509 - 60 ocorrências. Terminal Campo Grande, Expedito Garcia e Reta da Penha

60 ocorrências. Terminal Campo Grande, Expedito Garcia e Reta da Penha Linha 503 - 59 ocorrências. Terminal de Laranjeiras ao Terminal de Vila Velha, passando pela Reta da Penha e Lindenberg

59 ocorrências. Terminal de Laranjeiras ao Terminal de Vila Velha, passando pela Reta da Penha e Lindenberg Linha 540 - 55 ocorrências. Terminal Campo Grande ao Terminal Carapina, via BR 101 do Contorno

- 55 ocorrências. Terminal Campo Grande ao Terminal Carapina, via BR 101 do Contorno Linha 559 - 55 ocorrências. Terminal Laranjeiras ao Terminal São Torquato, passando pelo Terminal Carapina e Reta da Penha

De acordo com o subsecretário de Estado de Integração Institucional, Márcio Celante, os furtos em geral acontecem nos horários de pico, das 7h às 19h. “É um crime de oportunidade, em que aproveitam a situação para levar carteira, jóias, celulares, relógios”.

Já o roubo, feito sob ameaça ou violência, em geral ocorre com mais frequência entre 21h à meia noite. “Aproveitam o momento em que há uma redução no número de pessoas nas ruas e até mesmo dentro do ônibus”, explica.

Na noite da última segunda-feira (9), dia em que foi publicada no Diário Oficial a portaria criando o GT do Transporte, foi assassinado um manobrista de ônibus da Viação Santa Zita, uma das empresas que fazem parte do sistema Transcol.

O crime ocorreu em Cariacica. O rodoviário foi surpreendido pelo criminoso quando chegava para trabalhar e se preparava para estacionar o seu carro próximo à empresa. Em protesto contra a violência, os colegas paralisaram o transporte público nas primeiras horas da manhã de terça-feira (10).

Como será o trabalho

De acordo com Celante, o que se pretende é potencializar, com integração, ações que já são realizadas, de forma individualizada, por vários segmentos do governo. E cita como exemplo o videomonitoramento e operações policiais.

“Queremos fortalecer a integração de ações estratégicas, táticas e operacionais, em um trabalho conjunto e sistêmico, agregando a participação de outros atores, como as guardas municipais, os rodoviários, o GVBus”, pontua.

O subsecretário avalia que o desafio será grande, considerando que o transporte coletivo atende 610 mil passageiros por dia, operando 381 linhas e 10 terminais. Mas pretende lançar mão da experiência bem sucedida de outros grupos, como é o caso GT de Furto e Roubo de Fio de Cobre, que também conta com a participação das empresas.

“Era um problema grave em que conseguimos uma melhora significativa após a criação do grupo, com muitas prisões e apreensões, e combate à receptação em ferros velhos, alguns ligados ao tráfico de drogas foram fechados. A centralização das informações foi fundamental para a mudança de cenário”, observa Celante.

A primeira reunião do GT do Transporte está agendada para esta quarta-feira (18), a partir das 10 horas. Os trabalhos vão ser coordenados pelo subsecretário e contam com representantes de 12 órgãos, setores e instituições:

Subsecretário de Estado de Integração Institucional (Sesp)

da SESP - SII/SESP

Subsecretário de Estado de Inteligência (Sesp)

Gerência do Disque-Denúncia (Sesp)

Gerência de Inteligência (Sesp)

Gerência do Observatório da Segurança Pública(Sesp)

Gerência de Integração Comunitária e Institucional (Sesp)

Representantes da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)

Representantes da CETURB

Representantes da Polícia Militar

Representantes da Polícia Civil

Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana

GVBus (empresas de ônibus)

Sindirodoviários

