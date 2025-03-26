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Icaro Ruginski

Artigo de Opinião

É delegado de Polícia (Superintendente de Polícia Regional Metropolitana)
Icaro Ruginski

Projeto Recupera e a redução dos roubos de celulares no ES

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2025 (3.322 furtos/roubos de telefones), comparados ao mesmo período de 2024 (4.313 furtos/roubos de telefones), houve uma expressiva redução dessa modalidade criminosa
Icaro Ruginski
É delegado de Polícia (Superintendente de Polícia Regional Metropolitana)

Publicado em 26 de Março de 2025 às 13:00

Publicado em 

26 mar 2025 às 13:00
A questão da Segurança Pública há muito tempo vem sendo debatida por se tratar de um dos mais graves problemas a serem enfrentados em nosso país, especialmente no que se refere aos crimes letais intencionais, como homicídios, latrocínios e feminicídios.
Assim, existe um monitoramento criterioso desses índices de mortes violentas, o que resultou na criação de um programa de governo: Estado Presente. Esse programa tem produzido resultados satisfatórios no Espírito Santo, reduzindo os índices de crimes letais em mais de 50% desde sua implantação.
Apesar dessa iniciativa do governo estadual, ainda persiste a sensação de insegurança em nossa sociedade. Isso ocorre justamente em decorrência da grande quantidade de crimes contra o patrimônio, em especial furtos e roubos de aparelhos celulares. No que tange a esse crime específico, verifica-se que se trata de um problema nacional, no qual todas as Unidades da Federação estão buscando alternativas para solucionar e reduzir esses índices.

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Para se ter uma ideia da dimensão do problema, somente no Espírito Santo, em 2021, foram subtraídos 27.707 telefones; em 2022, 28.468 telefones; e, em 2023, foram 25.581 telefones - Informações do Painel Criminal da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).
Diante do crescente aumento dessa modalidade criminosa, Espírito Santo buscou uma alternativa desenvolvida no Piauí, que produziu ótimos resultados.
Assim, surge o “Projeto Recupera”, uma ação permanente que visa identificar os usuários de aparelhos telefônicos de procedência criminosa, recuperá-los e restituí-los aos seus legítimos proprietários. Por meio de uma parceria entre a Secretaria de Segurança do Estado e a Polícia Civil, foi realizado um levantamento de todos os registros de furto/roubo de telefones celulares dos últimos cinco anos. Em seguida, foram solicitadas informações às operadoras de telefonia acerca desses aparelhos de procedência criminosa que teriam sido habilitados e estariam sendo utilizados por novos clientes.
Dessa forma, a Polícia Civil passou a expedir intimações às pessoas que estavam na posse desses aparelhos telefônicos, dando a possibilidade de prestar esclarecimentos e evitar a responsabilização por um possível crime de receptação.
Primeiros celulares recuperados na fase inicial do Projeto Recupera foram devolvidos aos donos
Primeiros celulares recuperados na fase inicial do Projeto Recupera foram devolvidos aos donos Crédito: Hélio Filho/Secom
O “Projeto Recupera” possibilitou, até o momento, a recuperação de cerca de 500 aparelhos telefônicos, os quais foram restituídos aos seus legítimos proprietários. Além disso, por meio de uma ampla divulgação dessas ações e do combate aos crimes de receptação, verificou-se uma importante redução nos índices de furto/roubo de telefones no ano de 2024, com 22.030 aparelhos subtraídos, ou seja, uma redução de 14% em relação a 2023. Vale registrar que o projeto teve início em julho de 2024.
Por fim, destacamos que nos meses de janeiro e fevereiro de 2025 (3.322 furtos/roubos de telefones), comparados ao mesmo período de 2024 (4.313 furtos/roubos de telefones), houve uma expressiva redução dessa modalidade criminosa em 23%, o que demonstra que as forças de segurança estão no caminho certo para a diminuição desse tipo de crime, aumentando, com isso, a sensação de segurança em nossa sociedade.

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