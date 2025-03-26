Projeto Recupera e a redução dos roubos de celulares no ES

A questão da Segurança Pública há muito tempo vem sendo debatida por se tratar de um dos mais graves problemas a serem enfrentados em nosso país, especialmente no que se refere aos crimes letais intencionais, como homicídios, latrocínios e feminicídios.



Assim, existe um monitoramento criterioso desses índices de mortes violentas, o que resultou na criação de um programa de governo: Estado Presente. Esse programa tem produzido resultados satisfatórios no Espírito Santo, reduzindo os índices de crimes letais em mais de 50% desde sua implantação.

Apesar dessa iniciativa do governo estadual, ainda persiste a sensação de insegurança em nossa sociedade. Isso ocorre justamente em decorrência da grande quantidade de crimes contra o patrimônio, em especial furtos e roubos de aparelhos celulares. No que tange a esse crime específico, verifica-se que se trata de um problema nacional, no qual todas as Unidades da Federação estão buscando alternativas para solucionar e reduzir esses índices.

Para se ter uma ideia da dimensão do problema, somente no Espírito Santo, em 2021, foram subtraídos 27.707 telefones; em 2022, 28.468 telefones; e, em 2023, foram 25.581 telefones - Informações do Painel Criminal da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

Diante do crescente aumento dessa modalidade criminosa, Espírito Santo buscou uma alternativa desenvolvida no Piauí, que produziu ótimos resultados.

Assim, surge o “Projeto Recupera”, uma ação permanente que visa identificar os usuários de aparelhos telefônicos de procedência criminosa, recuperá-los e restituí-los aos seus legítimos proprietários. Por meio de uma parceria entre a Secretaria de Segurança do Estado e a Polícia Civil, foi realizado um levantamento de todos os registros de furto/roubo de telefones celulares dos últimos cinco anos. Em seguida, foram solicitadas informações às operadoras de telefonia acerca desses aparelhos de procedência criminosa que teriam sido habilitados e estariam sendo utilizados por novos clientes.

Dessa forma, a Polícia Civil passou a expedir intimações às pessoas que estavam na posse desses aparelhos telefônicos, dando a possibilidade de prestar esclarecimentos e evitar a responsabilização por um possível crime de receptação.

Primeiros celulares recuperados na fase inicial do Projeto Recupera foram devolvidos aos donos Crédito: Hélio Filho/Secom

O “Projeto Recupera” possibilitou, até o momento, a recuperação de cerca de 500 aparelhos telefônicos, os quais foram restituídos aos seus legítimos proprietários. Além disso, por meio de uma ampla divulgação dessas ações e do combate aos crimes de receptação, verificou-se uma importante redução nos índices de furto/roubo de telefones no ano de 2024, com 22.030 aparelhos subtraídos, ou seja, uma redução de 14% em relação a 2023. Vale registrar que o projeto teve início em julho de 2024.