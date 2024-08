172 devoluções

ES inicia devolução de celulares recuperados após roubo

Programa Recupera, lançado no final de julho, promete enviar mensagens em massa para que quem estiver em posse do aparelho faça a devolução do telefone; saiba mais

Primeiros celulares recuperados na fase inicial do Projeto Recupera foram devolvidos aos donos. (Hélio Filho/Secom)

O governo do Estado realizou, nesta quarta-feira (07) a entrega dos primeiros celulares recuperados na fase inicial do Projeto Recupera na Grande Vitória. A iniciativa, lançada no final de julho, promete enviar mensagens em massa para que quem estiver em posse do aparelho faça a devolução do telefone.

Caso a intimação e a solicitação de devolução não sejam atendidas, os cidadãos serão procurados por equipes da Polícia Civil para a entrega do aparelho e responderão pelas devidas implicações judiciais.

Ao todo, foram enviadas 502 intimações para portadores dos aparelhos com restrição de furto/roubo por meio do WhatsApp, com a informação sobre data e local para a entrega do aparelho. Até 27 de julho, 172 aparelhos tinham sido devolvidos nas Delegacias e outras 49 pessoas intimadas fizeram contato, marcando a devolução para dias seguintes.

Além disso, foram empreendidas diligências para localizar aqueles que não responderam às intimações. Ao todo, a primeira fase resultou na instauração de 262 procedimentos pela Polícia Civil.

Como funciona o Programa Recupera

Os aparelhos são identificados por meio de tecnologias de rastreamento, com a colaboração das operadoras de telefonia e de autoridades de segurança pública. Por meio do IMEI, que é uma identificação única para cada aparelho e não pode ser alterada, o dispositivo pode ser identificado mesmo que o novo portador mude o número do telefone.

Após a devolução, o verdadeiro proprietário é contatado para receber o aparelho de volta. Os donos legítimos também são intimados pelo WhatsApp, no telefone informado no Boletim de Ocorrência.

A polícia reforça que, por isso, no momento do registro do Boletim, é importante que a vítima informe o IMEI do aparelho subtraído, bem como dados para contato, como número de telefone atualizado e endereço.

A recuperação dos aparelhos é realizada a partir do trabalho integrado da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), por meio da Gerência de Operações Técnicas (GOT) da Subsecretaria de Estado de Inteligência (SEI), e da Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE), por meio da Divisão de Inteligência, bem como a Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM) e suas unidades operacionais.

Nos próximos meses, o projeto será ampliado para outros municípios capixabas.

