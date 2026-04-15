Operação contra esquema bilionário com alvos no ES prende Poze do Rodo e MC Ryan

Operação da PF mira lavagem de dinheiro e transações ilegais de mais de R$ 1,6 bilhão Crédito: Divulgação/PF

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (15), uma operação com o objetivo de desarticular associação criminosa voltada à movimentação ilícita de valores, inclusive por meio de criptoativos, no Brasil e no exterior. Segundo a TV Globo e o site g1 SP , entre os presos na ação estão os cantores MC Ryan e MC Poze do Rodo. Outros influenciadores também foram detidos.

Mais de 200 policiais federais cumprem 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos/SP, em endereços localizados nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal. A reportagem de A Gazeta apurou que as ações no ES aconteceram nas cidades de Vitória e Serra. Ainda não não há informações se foram cumpridos mandados de prisão ou busca e apreensão.

MC Poze do Rodo está entre os presos em operação Crédito: Instagram/mcpozedorodo_0ficial

Segundo a Polícia Federal, as investigações que desencadearam a "Operação Narcofluxo"apontam que os envolvidos utilizavam um sistema para ocultação e dissimulação de valores, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de numerário em espécie e transações com criptoativos. O volume financeiro movimentado pelo grupo ultrapassa R$ 1,6 bilhão.

Também foram determinadas medidas de constrição patrimonial, incluindo o sequestro de bens e a imposição de restrições societárias, com o objetivo de interromper as atividades ilícitas e preservar ativos para eventual ressarcimento.

Porsche panamera está entre os veículos apreendidos em operação Crédito: Divulgação/PF

As investigações continuam e os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.