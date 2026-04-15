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Operação Narcofluxo

Operação contra esquema bilionário com alvos no ES prende Poze do Rodo e MC Ryan

Mandados são cumpridos em nove estados e apuram movimentação superior a R$ 1,6 bilhão

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 07:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2026 às 07:52
Operação da PF mira lavagem de dinheiro e transações ilegais de mais de R$ 1,6 bilhão
Operação da PF mira lavagem de dinheiro e transações ilegais de mais de R$ 1,6 bilhão Crédito: Divulgação/PF
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (15), uma operação com o objetivo de desarticular associação criminosa voltada à movimentação ilícita de valores, inclusive por meio de criptoativos, no Brasil e no exterior. Segundo a TV Globo e o site g1 SP,  entre os presos na ação estão os cantores MC Ryan e MC Poze do Rodo. Outros influenciadores também foram detidos.
Mais de 200 policiais federais cumprem 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos/SP, em endereços localizados nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal. A reportagem  de A Gazeta apurou que as ações no ES aconteceram nas cidades de Vitória e Serra. Ainda não não há informações se foram cumpridos mandados de prisão ou busca e apreensão.
MC Poze do Rodo
MC Poze do Rodo está entre os presos em operação Crédito: Instagram/mcpozedorodo_0ficial
Segundo a Polícia Federal, as investigações que desencadearam a "Operação Narcofluxo"apontam que os envolvidos utilizavam um sistema para ocultação e dissimulação de valores, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de numerário em espécie e transações com criptoativos. O volume financeiro movimentado pelo grupo ultrapassa R$ 1,6 bilhão.
Também foram determinadas medidas de constrição patrimonial, incluindo o sequestro de bens e a imposição de restrições societárias, com o objetivo de interromper as atividades ilícitas e preservar ativos para eventual ressarcimento.
Porsche Panamera está entre os veículos apreendidos na operação
Porsche panamera está entre os veículos apreendidos em operação Crédito: Divulgação/PF
As investigações continuam e os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Durante o cumprimento das medidas, já foram apreendidos veículos, valores em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos que subsidiarão o aprofundamento das investigações. 

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