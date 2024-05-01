Entidades do ES revertem na Justiça perda de potência de parte dos incentivos fiscais

Atividade no Terminal Portuário de Vila Velha, TVV Crédito: Fernando Madeira

Pela Medida Provisória editada em dezembro passado, a redução de base de cálculo causada pelos incentivos estaduais só valerá para impostos federais (PIS, Cofins, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Lucro Líquido) se os recursos forem aplicados em investimentos. Se utilizados em custeio e demais despesas, passam a integrar a base de cálculo PIS, Cofins, IRPJ e CSLL, o que, na prática, eleva o montante a ser pago.

"Entramos com um pedido, em fevereiro, para que fosse mantida a potência integral dos incentivos, afinal, trata-se de uma questão de segurança jurídica e econômica. A Justiça Federal, em uma decisão que abre caminho para este tipo de questionamento aqui no Estado, restaurou os benefícios de crédito presumido. Ainda não é uma vitória completa, mas já melhora a situação de muitas empresas que operam pelo Espírito Santo", explicou Sidemar Acosta, presidente do Sindiex. A decisão é da juíza da 2ª Vara Federal Cível de Vitória, Enara Ramos Pinto.

Em regra, as empresas pagam imposto quando compram e quando vendem alguma coisa. Com o benefício de crédito presumido, a empresa substitui todos os créditos possíveis de compra por um percentual do imposto debitado na venda. É uma ferramenta que os governos estaduais usam para dar incentivo fiscal, reduzindo o valor de impostos que as empresas precisam pagar.