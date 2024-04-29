Cidades do ES colocam para andar projeto que atrai investimento privado

Venda Nova do Imigrante, Alegre e Afonso Claúdio são as primeiras cidades do Espírito Santo a colocarem efetivamente para andar o Programa ES Inteligente
, tocado em parceria com o Bandes e com o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades. Os projetos já passaram pelo crivo do Tribunal de Contas do Espírito Santo e agora irão ao mercado. O objetivo é atrair recursos da iniciativa privada para, por exemplo, iluminação pública, geração de energia solar, rede de telecomunicações.
Em Venda Nova, está prevista a implantação de uma infraestrutura de telecomunicações com 40 km de fibra óptica, 42 pontos de videomonitoramento com 61 câmeras ao todo e 18 pontos de internet gratuita à população. Em Alegre, a PPP (parceria público-privada) Cidade Inteligente prevê a atração de mais de R$ 13 milhões em investimento para o município, e, com o ganho de eficiência, R$ 70,5 milhões de economia aos cofres públicos. Em Afonso Cláudio, entre outros projetos está a modernização de 2.258 pontos de iluminação pública.
O Programa ES Inteligente foca na implementação de PPPs pelos municípios capixabas. Além de Venda Nova do Imigrante, Alegre e Afonso Claúdio, há outros com trabalhos em andamento junto ao Bandes. A instituição de fomento trabalha auxiliando no maior gargalo das cidades: a estruturação dos projetos. Os técnicos atuam na governança dos projetos, auxiliando os municípios na elaboração de estudos de viabilidade, modelagem financeira e jurídica dos projetos.