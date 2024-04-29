Cidades do ES colocam para andar projeto que atrai investimento privado

Em Venda Nova, está prevista a implantação de uma infraestrutura de telecomunicações com 40 km de fibra óptica, 42 pontos de videomonitoramento com 61 câmeras ao todo e 18 pontos de internet gratuita à população. Em Alegre, a PPP (parceria público-privada) Cidade Inteligente prevê a atração de mais de R$ 13 milhões em investimento para o município, e, com o ganho de eficiência, R$ 70,5 milhões de economia aos cofres públicos. Em Afonso Cláudio, entre outros projetos está a modernização de 2.258 pontos de iluminação pública.