Franceses da Obramax estão de olho na Serra

A Obramax, atacarejo de material de construção do Grupo Adeo, um gigante francês, está com o pé no acelerador aqui no Brasil. Até 2026 querem ter 30 lojas espalhadas pelo país, hoje, são apenas quatro. O investimento se aproximará dos R$ 4 bilhões. O Espírito Santo, claro, está no radar. A primeira loja, já fechada, ficará em Cariacica, Campo Grande.
A segunda, ainda sem data para ser anunciada, provavelmente ficará na Serra, a maior cidade capixaba e que segue em franca expansão econômica e populacional, prato cheio para uma loja de material de construção.
Um dos desafios é encontrar a área ideal, afinal, precisa ser grande e bem localizada. A loja de Cariacica terá 17 mil m² de área construída em um terreno de 31 mil m². Será no modelo 'built to suit', quando o imóvel é construído de acordo com os desejos do locatário. Na média, a área construída de uma Obramax é de 12 mil m². O foco da bandeira é atender obras de pequeno porte das classes C, D e E.
O Grupo Adeo é da Associação Família Mulliez, conglomerado global de origem francesa com mais de 700 mil funcionários e faturamento anual de 100 bilhões de euros. Eles controlam marcas como Leroy Merlin e Decathlon.