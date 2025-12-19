Aulas em fevereiro

Senai abre 5.728 vagas em cursos de qualificação de graça no ES

Interessados podem fazer as matrículas de forma presencial em uma das unidades da instituição ou de forma on-line; atendimento ocorre até o preenchimento das vagas

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 14:28

Cursos de qualificação de graça no Senai Crédito: Renan Donato / Divulgação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Espírito Santo (Senai-ES) está com inscrições abertas para o processo de matrícula destinado ao preenchimento de 5.728 vagas em cursos de aperfeiçoamento e de qualificação profissional de graça. As oportunidades são voltadas para modalidades presenciais e a distância (EAD).

As aulas estão previstas para começarem em fevereiro de 2026. Os candidatos precisam comprovar ser de baixa renda.

Os interessados podem fazer as matrículas de forma presencial em uma das unidades da instituição em Cachoeiro de Itapemirim, Vila Velha, Vitória, Serra, Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus.

Também é possível fazer a inscrição on-line. Neste caso, é necessário localizar o curso de qualificação, conforme o quadro de vagas e clicar em matricule-se.

O atendimento será feito até o preenchimento das vagas.

Para ler o edital completo, os cursos e as vagas, clique aqui.

Confira os cursos por unidade e a modalidade

Senai Aracruz

Microsoft Azure - Introdução à Inteligência Artificial: EAD.

Desenvolvimento de Aplicações em Realidade Virtual e Aumentada: EAD.

Excel Avançado: Presencial.

Operador de Logística Portuária: Presencial.

Controlador e Programador de Produção: Presencial.

Assistente de Logística: Presencial.

Técnicas para Operações Portuárias: Presencial.

Eletricista Industrial: Presencial.

Assistente de Controle de Qualidade: Presencial.

Orçamentista de Produtos e Serviços Industriais: Presencial.

Comprador: Presencial.

Operador de Processos de Distribuição Logística: Presencial.

Assistente de Planejamento, Programação e Controle da Produção: Presencial.

Logística de Suprimentos e Compras: Presencial.

Senai Beira Mar (Vitória)

Mecânico de Motocicletas: Presencial.

Eletricista Instalador Residencial: EAD - 20% Presencial.

Mecânico de Freios, Suspensão e Direção de Veículos Leves: Presencial.

Máquinas e Equipamentos Elétricos: Presencial.

Injeção Eletrônica de Motocicletas: Presencial.

Instalação de Alarmes de Motos: Presencial.

Senai Cachoeiro de Itapemirim

Mecânico de Freios, Suspensão e Direção de Veículos Leves: Presencial.

Mecânico de Motocicletas: Presencial.

Controlador e Programador de Produção: Presencial.

Mecânico de Máquinas Industriais: Presencial.

Métodos Convencionais para Desenho Técnico de Projetos de Edificações: Presencial.

Classificação de Rochas Ornamentais: Presencial.

Desenho Técnico de Projetos de Edificações em CAD: Presencial.

Sistemas Elétricos Industriais: Presencial.

Mecânico de Motores Ciclo Otto: Presencial.

Desenho Técnico Mecânico: Presencial.

Lean Manufacturing: Ferramentas, Cultura e Liderança: Presencial.

Senai Colatina

Eletricista Instalador Residencial: EAD - 20% Presencial.

Mecânico de Motores Ciclo Otto: Presencial.

Risco e Corte de Confecção Industrial: Presencial.

Desvendando o Microsoft Word: Presencial.

Assistente Administrativo: Presencial.

Construtor de Alvenaria: Presencial.

Inspetor de Qualidade: EAD - 20% Presencial.

Costureiro Industrial do Vestuário - Tecido Plano: Presencial.

Marceneiro de Móveis: Presencial.

Montagem de Peças em Tecido Plano: Presencial.

Segurança em Veículos Eletrificados: Presencial.

Operação de Máquina Overloque I Interloque para Tecido Plano: Presencial.

Climatização Automotiva: Presencial.

Operação de Máquinas Reta em Tecido Plano: Presencial.

Excel Avançado: Presencial.

Operação de Máquinas Especiais para Tecido Plano: Presencial.

Assistente de Controle da Qualidade: EAD - 20% Presencial.

Senai Linhares

Almoxarife: Presencial.

Assistente de PCP: Presencial.

Instalador Hidráulico: Presencial.

Marceneiro de Móveis: Presencial.

Costureiro Industrial do Vestuário - Tecido Malha: Presencial.

Comandos Pneumáticos e Eletropneumáticos: Presencial.

Assistente de Logística: Presencial.

Operação de Torno CNC: Presencial.

AutoCAD 2D: Presencial.

Excel Avançado: Presencial.

Pintor de Obras Imobiliárias: Presencial.

Lubrificação Industrial: Presencial.

Comando Hidráulicos e Eletrohidráulicos: Presencial.

Comandos Elétricos Industriais: Presencial.

Programação de CLP em Linguagem Ladder: Presencial.

Sistema de Injeção Eletrônica: Presencial.

Climatização Automotiva: Presencial.

Manutenção de Vidros, Travas e Alarmes: Presencial.

Inversor de Frequência: Presencial.

Senai São Mateus

Ensaios Mecânicos em Aço Carbono: Presencial.

CAD Inventor / Modelagem 3D Inventor CAD: Presencial.

Comandos Elétricos Industriais: Presencial.

Fundamentos de Ciência de Dados, Análise e IA: Presencial.

Operação de Torno CNC: Presencial.

Projetos de Sistemas Fotovoltaicos de Microgeração: Presencial.

Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão: Presencial.

Técnicas de Almoxarifado: Presencial.

Comandos Pneumáticos e Eletropneumáticos: Presencial.

Comando Hidráulicos e Eletrohidráulicos: Presencial.

Instalação de Dispositivos Elétricos Prediais: Presencial.

Serralheiro: Presencial.

Eletricista Instalador Residencial: EAD - 20% Presencial.

Costureiro Industrial do Vestuário - Tecido Malha: Presencial.

Excel Avançado: Presencial.

Processos Logísticos: Presencial.

Controlador e Programador de Produção: Presencial.

Senai Serra

AutoCAD 2D: Presencial.

Excel Avançado: Presencial.

Eficiência Energética: Presencial.

Inversor de Frequência e Soft-Starter: Presencial.

Processos Logísticos: Presencial.

Desenho Técnico Mecânico: Presencial.

Lean Manufacturing: Ferramentas, Cultura e Liderança: Presencial.

Comandos Pneumáticos e Eletropneumáticos: Presencial.

Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão: Presencial.

Operação de Máquina Extrusora: Presencial.

Operação de Máquina Injetora: Presencial.

Senai Vila Velha

Construtor de Alvenaria: Presencial.

Pintor de Obras Imobiliárias: Presencial.

Risco e Corte de Confecção Industrial: Presencial.

Marceneiro de Móveis: Presencial.

Eletricista Instalador Residencial: EAD - 20% Presencial.

Métodos Convencionais para Desenho Técnico de Projetos de Edificações: Presencial.

Diagnóstico de Falhas de Veículos Pesados: Presencial.

Padeiro / Confeiteiro: Presencial.

Excel Avançado: Presencial.

Almoxarife: Presencial.

Modelista de Roupas: Presencial.

Carpinteiro de Formas: Presencial.

Instalador Hidráulico: Presencial.

Montagem de Paredes e Forros por Sistemas Drywall: Presencial.

Fabricação de Pizzas: Presencial.

Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão: Presencial.

Assistente de Controle da Qualidade: EAD - 20% Presencial.

