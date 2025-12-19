Senai abre 5.728 vagas em cursos de qualificação de graça no ES

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 14:28
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Espírito Santo (Senai-ES) está com inscrições abertas para o processo de matrícula destinado ao preenchimento de 5.728 vagas em cursos de aperfeiçoamento e de qualificação profissional de graça. As oportunidades são voltadas para modalidades presenciais e a distância (EAD).
As aulas estão previstas para começarem em fevereiro de 2026. Os candidatos precisam comprovar ser de baixa renda.
Os interessados podem fazer as matrículas de forma presencial em uma das unidades da instituição em Cachoeiro de Itapemirim, Vila Velha, Vitória, Serra, Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus.
Também é possível fazer a inscrição on-line. Neste caso, é necessário localizar o curso de qualificação, conforme o quadro de vagas e clicar em matricule-se.
O atendimento será feito até o preenchimento das vagas.
Para ler o edital completo, os cursos e as vagas, clique aqui.
