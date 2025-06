Orgulho LGBTQIAPN+: as maiores conquistas no Brasil não vieram pelo Congresso

O dia 28 de junho tem origem na Revolta de Stonewall (1969), em Nova York, quando pessoas LGBTQIAPN+ resistiram a uma violenta batida policial em um bar frequentado por homossexuais e transgêneros. A data marca o início da luta organizada por direitos civis da comunidade — um marco de insubmissão e reivindicação por dignidade. Do ponto de vista jurídico, este mês simboliza a afirmação do princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Serve como ponto de partida para refletir sobre como o Direito deve não apenas reconhecer formalmente os casais homoafetivos, mas também garantir proteção material e efetiva contra discriminações, violência e apagamentos.

Mais do que uma comemoração, a data convoca o sistema jurídico a revisar seus próprios silêncios e omissões. Durante décadas, o Estado — incluindo o Judiciário — foi conivente com a violência institucional contra pessoas LGBTQIAPN+, permitindo, por exemplo, terapias de “cura gay”, impedindo casamentos e negligenciando crimes de ódio.

As maiores conquistas da comunidade LGBTQIAPN+ no Brasil não vieram por meio do Legislativo — que, historicamente, se omitiu —, mas pelo ativismo social e pelas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Ou seja, foi na via judicial que a cidadania LGBTQIAPN+ encontrou guarida.