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Matheus Magalhães

Artigo de Opinião

É analista de mercado e do agronegócio
Matheus Magalhães

O que cabe numa xícara?

Um café pode ser um respiro, visita, hábito, desculpa ou gentileza. Ele pode ser a versão socialmente aceita de uma série de coisas
Matheus Magalhães
É analista de mercado e do agronegócio

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 18:47

Publicado em 

14 abr 2026 às 18:47
No Dia Internacional do Café, percebemos que ele muda de forma, atravessa gerações e continua fazendo o que sempre fez: ligar pessoas, mover economias e dar contorno aos dias.
O café a quase ninguém precisa ser apresentado. Na mesa da cozinha, no balcão da padaria, no copo ou na xícara, na garrafa térmica do escritório ou no encontro marcado. Poucas coisas entram tanto na vida de um país sem pedir licença e, talvez por isso, a gente costume enxergá-lo pouco.
No entanto, basta prestar atenção para perceber que nunca se trata só da bebida. Um café pode ser um respiro, visita, hábito, desculpa ou gentileza. Ele pode ser a versão socialmente aceita de uma série de coisas: precisamos conversar, quero te ouvir, vamos começar, vamos tentar de novo. Há convites que vêm em forma de café e decisões que só conseguem amadurecer quando existe uma xícara entre duas pessoas.
Xícara de café.
Xícara de café Crédito: Roberto Barros/Divulgação
No Brasil, isso ganha uma força particular. Oferecer café é um gesto de acolhimento, quase um idioma paralelo. E esse idioma fala com muita gente ao mesmo tempo. Fala com quem cresceu vendo o café coado em casa, quem aprendeu a bebê-lo no trabalho e quem só foi gostar mais tarde. As novas gerações chegaram a ele de outros modos, muitas vezes por bebidas geladas, misturas, drinques, versões mais doces, apresentações menos solenes. É a tradição encontrando novas formas de continuar.
Tendências recentes de consumo apontam justamente o avanço do interesse de públicos mais jovens por cafés gelados e personalizáveis. Talvez esse seja um dos traços mais curiosos do café: ele consegue mudar sem deixar de ser ele mesmo. Continua sendo um pequeno organizador da vida cotidiana, ainda que cada geração invente sua maneira de segurá-lo. No fundo, o café atravessa o tempo porque nunca dependeu só do paladar.

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E o que provoca não é pouco. Antes de chegar à xícara, o café já passou por terra, clima, colheita, transporte, torra, comércio, balcão. Já mobilizou trabalho, renda, técnica, expectativa. A própria data internacional existe também para chamar atenção para a importância social e econômica do setor e para as milhões de pessoas que dependem dele em diferentes partes do mundo. O café parece pequeno quando está servido, mas chega até nós depois de atravessar uma cadeia enorme. E, curiosamente, não para quando é servido.
Talvez por isso o café resista tão bem às modas e às épocas. Porque mais do que o consumo, faz parte de quem somos. Não é apenas o produto. Dentro de uma xícara de café cabe mais coisa do que a gente supõe: história, trabalho, memória, convivência, negócios, cansaço, afeto, pressa, espera. Cabe até um país, em miniatura, com suas contradições e seus encantos.
No Dia Internacional do Café, talvez valha lembrar exatamente disso: há objetos cotidianos que, de tão próximos, parecem simples. Mas alguns deles sustentam, em silêncio, uma parte inteira da vida.

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