Um desafio diferente: 65 km de ciclismo entre lavouras de café no ES

Carro da Guarda Municipal de Linhares passa no meio de uma lavoura de café. Crédito: Felipe Reis

Saúde, belas paisagens e riqueza da terra. O Desafio Café & Bike, que será realizado neste domingo (29) em Linhares, vai reunir centenas de pessoas que vão dar um passeio por lavouras de café e por uma das lagoas do município.



O percurso terá 65 quilômetros passando por belas paisagens, incluindo a Lagoa Nova, uma das 69 existentes no município. O roteiro será cheio de atrações antes mesmo de o pedal começar. Logo cedo, na concentração, terá café da manhã reforçado. Vai ser no novo espaço da Igreja Memorial Linhares, perto da ponte na entrada da cidade.

No local também será montada uma feira com exposição de cafés especiais e produtos artesanais da agricultura local, como queijo, cacau e derivados. O espaço foi pensado para toda a família. Quem quiser, pode aguardar o retorno do ciclista neste local. A largada está marcada para 7h da manhã.

Em alguns trechos os ciclistas passarão bem próximo às plantações em estradas de propriedades produtoras de café no município de Linhares e Rio Bananal. De acordo com a organização, estão confirmados no desafio ciclistas de cidades vizinhas e de municípios mais distantes como Serra, Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins.

Linhares é o maior produtor de conilon do Estado. As lavouras de café representam metade da produção agrícola do município, com mais de 17 mil hectares de área colhida. Na última safra produziu quase 47 mil toneladas de café.

As inscrições ainda podem ser feitas pelo link: bit.ly/4rHAL6b. O segundo lote está aberto no valor de R$ 70,00. O inscrito terá direito a medalha de participação. Durante o percurso, haverá pontos de apoio para os ciclistas com água e frutas.

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